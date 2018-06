PDK-VV përplasen për agjendën evropiane

Deputetët e Kuvendit të Kosovës në seancën e sotme kanë shqyrtuar dhe miratuar një mori projektligjesh dhe raportesh të agjencive të pavarura.

Ligjvënësit gjatë shqyrtimi të raportit vjetor të Agjencisë Kundër Korrupsionit për vitin 2017, kanë pasur kritika të shumta, ndonëse pas debatit ky raport mori mbështetjen e deputetëve me 59 vota për, 11 kundër dhe 6 abstenime.

Deputeti i PDK-së, Nezir Çoçaj, ani pse ka mbështetur raportin e AKK-së, ka shprehur shqetësimin rreth mos deklarimit të pasurisë nga zyrtarë të lartë të qeverisë.

“Në të gjitha këto raste të paraqitura në raport shihet se ka zyrtarë publik te të gjitha niveleve dhe po thuaj te të gjitha institucioneve që dyshohen për veprime korruptive, keqpërdorim të detyrës zyrtare e veprime tjera të sanksionuara me ligj. Raporti paraqet të dhëna statistikore lidhur me deklarimin e pasurisë të zyrtarëve të lartë publik. PDK shpreh shqetësim për faktin se 32 zyrtarë të lartë publik nga Qeveria dhe pesë gjykatat nuk kanë deklaruar pasurinë”, tha Çoçaj.

Kritika të shumta ndaj raportit ka pasur deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje, sipas së cilës në këtë raport nuk është evidentuar asnjë rast i zyrtarëve të lartë që janë dënuar me burg për raste të korrupsionit, raporton kp.

“Edhe vetë AKK-ja e ka pranuar se rastet kundër korrupsionit përbëjnë numrin me të vogël të veprave të hetuara nga organet e ndjekjes, por njëkohësisht përbëjnë edhe veprat që më së paku janë shqiptuar dënime. Pra, siç e thash edhe në fillim askund në asnjë rresht të këtij raporti nuk thuhet apo specifikohet që dikush nga zyrtarët e lartë ka marrë dënim me burgim, përveç dënimeve me gjoba, me kusht, pra dënimi me burg iu është zëvendësuar me dënim me kusht. Ky është një stimulim që zyrtarët e lartë të korruptohen në vazhdimësi”, u shpreh Haxhiu.

Përplasje në këtë pikë pati mes deputetit të PDK-së, Hajdar Beqa dhe atij të Vetëvendosjes, Arbër Rexhaj.

Deputeti Beqa, kërkoi anashkalimin e interpelancave të shumta që po thirrën nga opozita në mënyrë që t’i kryejnë prioritetet për agjendën evropiane.

Por, deputeti Rexhaj tha se nëse dikush është kundër agjendës evropiane, atëherë është kjo qeveri.

“Në fakt kjo qeveri ka agjendë anti-evropiane dhe për këtë u konstatua kur në mënyrë të paligjshme i deportuan shtetasit turq dhe mbi këtë bazë ambasadat reaguan për këtë gjë sepse u tundën themelet e institucioneve të Kosovës, u shkelen liritë dhe të drejtat e njeriut dhe se me agjendë evropiane nënkupton kur ti e lufton krimin dhe korrupsionin”, u shpreh Rexhaj.

Por, Beqa, iu kundërpërgjigj Rexhajt, duke ia përmendur jahtet dhe aferat e fundit të përgjimeve mes zyrtarëve të Vetëvendosjes dhe gazin lotsjellës.

“Ne jemi për interpelanca, ne jemi për t’u dënuar të gjitha ta që në këtë vend i kanë shkel ligjet e Kosovës dhe ato i dinë, janë organe që besoj se këto janë të ndara. Por prioritet do ta kemi agjendën evropiane, prioritet do t’i kemi ligjet që rregullojnë jetën e qytetarëve, andaj do t’i kryejmë edhe këto interpelanca mos të humbim kohë. Ju në mandatin e kaluar na keni humbur kohën me gaz lotsjellës, na keni humbur kohën me lajme të pahijshme që krejt botën ku e kanë qitur Kosovën që nuk është e përgatitur ta menaxhoj shtetin fal përkushtimit tuaj”, iu përgjigj Beqa.

Mirëpo, deputeti i Vetëvendosjes, duka ia kthyer kolegut të tij nga PDK, tha se partia e tij tenton që t’i barazojë të gjithë dhe t’i bënë sikurse është vetë.

“Unë e kam shumë të qartë që PDK përherë mundohet që siç është vet t’i bëjë bashkë edhe konceptimin e korrupsionit dhe kriminalitetit në vend ta shpërndarë edhe në VV, gjë që nuk është kështu. Sepse subjekti më i pastër dhe më konsistent përherë ka qenë VV”, theksoi Rexhaj.

Në këtë seancë, u shqyrtua në lexim të parë edhe Projektligji për Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.

Pas pauzës deputetët votuan projektligjet që janë shqyrtuar paradite dhe gjatë ditës së djeshme.

Deputetët me shumicë votash kanë miratuar Projekt-Kodin Penal të Kosovës, pas debatit të zhvilluar gjatë ditës së djeshme. Po ashtu janë miratuar edhe një mori projektligjesh tjera që ndërlidhen me harmonizimin me ligjet e BE-së.