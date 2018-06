Tahiri thotë se propozimet e shoqërisë civile do të përfshihen në ligjin e ri për konfiskim të pasurisë

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka takuar sot gjatë ditës përfaqësues nga shoqëria civile, me të cilët ka biseduar lidhur me Projektligjin e ri për Kompetencat e Zgjeruara në Konfiskimin e Pasurisë.

Ai ka bërë të ditur se ndryshimi i ligjit aktual është shtruar si nevojë pas vlerësimeve se nuk është zbatuar sa duhet, ndërkaq ndryshimet do të mundësojnë zbatim shumë më efikas të konfiskimit të pasurisë.

“Politikat e konfiskimit të pasurisë së përfituar me vepër penale, kanë pas nevojë të rishikohen, në mënyrë që shteti ynë të dëshmojë se është i gatshëm për të konfiskuar pasurinë e paligjshme si masën më reale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe si sinjal se askush nuk mund ta shfrytëzojë pasurinë e përfituar me vepër penale” ka thënë Tahiri, sipas njoftimit nga ministria.

Tahiri po ashtu ka thënë se janë larguar dykuptimësitë me normat tjera të aplikueshme siç është Kodi i Procedurës Penale, dhe po ashtu, është zgjeruar lista e veprave penale për të cilat vlen nocioni i konfiskimit, përfshirë veprat penale të korrupsionit zyrtar dhe veprat penale të ndërlidhura me detyrën zyrtare; të atyre kundër shëndetit publik, trafikimit me njerëz, skllavërisë dhe rrëmbimit, dhe ato që lidhen me pastrimin e parave dhe financimit të terrorizmit.

Po ashtu në takim u tha se propozimet dhe komentet e shoqërisë civile, do të përfshihen në procesin e mëtutjeshëm.

Në takim, Tahiri ka thënë se Projekt-Ligji për Kompetencat e Zgjeruara për Konfiskimin e Pasurisë së përfituar me vepër penale si dhe ai për mbrojtjen e sinjalizuesve do të miratohen në Qeveri në mbledhjen e ardhshme.