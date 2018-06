Sejdiu: Projekt-kodi penal nuk duhet shqyrtuar me urgjencë

Deputeti Korab Sejdiu, ka kritikuar ministrin e Drejtësisë, Abelard Tahiri, për shtrimin me urgjencë për të diskutuar rreth projekt-kodit penal të Kosovës.

Ministri Tahiri gjatë seancës së sotme të Kuvendit të Kosovës, ka prezantuar para deputetëve plotësim ndryshimin e Kodit Penal, duke thënë se miratimi i tij është rruga e fuqizimit të sundimit të ligjit, procesit integrues dhe vulos lëvizjen e lirë të qytetarëve.

Por, deputeti Sejdiu reagoi ndaj ministrit Tahiri, duke thënë se trajtimi me urgjencë i këtij projekt-kodi është i paarsyeshëm.

“Në parim grupi ynë parlamentar e përkrah këtë projekt-kod. Natyrisht kritikat tona edhe propozimet për përmirësim do t’i japim në komision dhe në grupet punuese me amendamente. Mirëpo duhet theksuar një çështje të rëndësishme sepse ka ardhur një kërkesë për trajtim me urgjencë të këtij projekt-kodi. Duke pasur parasysh rëndësinë e veçantë që ka ky projekt-kod, veçanërisht në ndërlidhjen me të drejtat e njeriut në Kosovë, unë besoj që trajtimi kaq i shpejt, trajtimi i këtij projekt-kodi brenda dy jave siç është propozuar nuk besoj që është i arsyeshëm”, tha Sejdiu.