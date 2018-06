Deputetët sot votojnë rekomandimet për Kartonin e Gjelbër

Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë punimet sot me fillim prej orës 11:00 me katër pika të rendit të ditës.

Ky është rendi i ditës:

1. Votimi i rekomandimeve nga Interpelanca me kryeministrin e Kosovës, z. Ramush Haradinaj në lidhje me vendimin e Qeverisë së Kosovës nr.02/34, të datës 05.03.2018, për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej një milion euro për KOSTT-in për mbulimin e shpenzimeve të furnizimit me energji elektrike të katër komunave në veri të Kosovës,

2. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me zbatimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë për unifikimin e pikave doganore ndërmjet tyre,

3. Votimi i rekomandimeve nga debati parlamentar në lidhje me kartonin e gjelbër,

4. Votimi i Propozim-rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me gjendjen jo të mirë të rinisë kosovare.