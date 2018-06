Paralajmërimet për investimet kapitale në Maqedoni shmangin zonat me shqiptarë

Aleanca Shqiptare në Maqedoni përmes një konferencë për shtyp ka reaguar ndaj e paralajmërimeve të Qeverisë së RM, më saktë të zv. kryeministrit për Çështje ekonomike Koco Angjushev, i cili prezantoi disa ivenstime direkte të huaja me vlerë prej 235 milionë euro, si dhe deklaratat e ministrit për Lidhje dhe Transport, Goran Sugarevkit, i cili paralajmëroi një projekt prej 47 milionë eurosh për fillimin e rrugës Shtip-Radovish, si dhe informoi opinionin se përse në pjesën e Maqedonisë Juglindore do të investohet për rrugë dhe mirëmbajtje në të ardhmen përafërsisht 320 milionë euro me para të buxhetit të Maqedonisë dhe të taksapaguesve të saj, përcjell Tetova Sot.

Në princip mirëpresim investimet, megjithatëë ne si subjekt politik kemi dilemat tona për destinimin e këtyre parave, sepse ka qenë praktikë e deritanishme që paratë nga investimet e huaja dhe nga buxheti i RM nuk janë ndarë në formë proporcionale, andaj:

Pyesim zëvendëskryeministrin për Ekonomi, z Angjushev, ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, z.Sugarevski, si dhe ministrat e BDI-së sa nga 235 milionë eurot e investimeve të huaja janë paraparë për pjesën perëndimore, më saktë për komunat shqiptare?

Pyesim BDI- ku janë projektet dhe investimet për shqiptarët që ju me vite i premtoni në çdo fushatë parazgjedhore?

BDI vazhdimisht në pothuajse çdo fushatë zgjedhore e ka përmendur hapjen e rrugës Tetovë-Prizren, dhe nuk është lëvizur asnjë milimetër në këtë drejtim, ndërsa investimet në pjesën juglindore po bëhen realitet?

Gjithashtu përkujtojmë opinionin se edhe kjo Qeveri, ashtu si qeveria e VMRO-BDI, nuk e sheh të arsyeshme ndërtimin e aksit rrugor Shkup – Dibër, apo siç është e njohur ndryshe Rruga e Arbërit, dhe vazhdim i Koridorit 8, që do lidhte Shkupin me Tiranën nëpërmjet Tetovës, Gostivarit, Dibrës dhe Durrësit, qe kjo rrugë do të të krijonte afërsi nga Shkupi deri në Tiranë distance rrugore vetëm 210 Km, me ç’rast do të krijohej mundësia që Maqedonia ta përdor edhe portin e Durrësit, i cili ofron mundësi më të lira në rajon, për dallim nga ai i Selanikut dhe Burgasit të Bullgarisë, gjithashtu kjo do të krijonte një mundësi biznesi dhe zhvillimi ekonomik më të madh mes Maqedonisë dhe Shqipërisë. Gjithashtu kjo rrugë edhe shfrytëzimin e detit të Shqipërisë do ta bënte më të lehtë e më të lirë, më të afërt për qytetarët e Maqedonisë, i cili sipas statistikave të fundit ngelet destinacioni i tyre i preferuar edhe për shkak kostos së ulur, që dallon shumë nga vendet të tjera të rajonit.

Qeveria LSDM-BDI, njëjtë si ajo e VMRO, nuk ka filluar asnjë kilometër të Autostradës “Arbën Xhaferi”, që e lidh Prishtinën dhe Shkupin, ku Maqedonia në bazë të Marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Kosovës obligohej ta ndërtojë autostradën Shkup – Bllacë deri në vitin 2018, e cila është vetëm 12 km, me ç’rast nuk e ka ndjekur dinamikën e punës. Qeveria e Kosovës tani pothuajse e ka mbaruar në tërësi pjesën e saj nga Prishtina deri në kufirin e Elez Hanit, që ishte pjesa më e madhe e autostradës me 70 kilometra, e cila filloi në vitin 2014 dhe me sukses po mbaron në fund të vitit 2018 ne pjesën me të madhe të saj, prej Prishtine deri në kufirin Kosove-Maqedoni, në Elez Han.

Me këtë mundë të konstatojmë se vazhdon thellimi i hendekut socio-ekonomik në mes shqiptarëve dhe maqedonasve, vazhdon trajtimi i shqiptarëve vetëm si burim i financimit dhe assesi si konsumues i mjeteve buxhetore, ndërsa roli i BDI-së vazhdon të ngelet “statik” në Qeveri, dukë aprovuar çdo projekt joproporcional të LSDM-së njëjtë si në kohën e VMRO-së pa fuqi politike, për të inkorporuar projekte që do të ishin në interes edhe të shqiptarëve, në rastin konkret për të krijuar mundësi strategjike, zhvillimore dhe ekonomike edhe me Kosovën dhe Shqipërinë.