Mjekë nga Amerika bëjnë homazhe te Kompleksi Memorial “Adem Jashari

Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës, dr. Basri Sejdiu, i shoqëruar nga Berat Gegaj, udhëheqës i organizatës “Kosovo Hope”, dr. Osman Veliu, drejtor për shëndetësi në Komunën e Skenderajt, bashkë me një delegacion të ekipit mjekësorë nga Amerika, kanë bërë vizitë dhe homazhe në Kompleksin Memorial “Adem Jashari” në Prekaz.

Ekipi mjekësorë nga SHBA, po qëndron në Kosovë për herë të tretë me iniciativë të Kosova Hope, me ç’rast do të kontrollojnë pacientët e Kosovës dhe do të trajnojnë stafin vendas.

“Bazuar në marrëveshjen e mirëkuptimit të lidhur ndërmjet SHSKUK dhe Kosovo Hope, parashihet që një ekip i mjekëve nga QKUK të shkojë për trajnim në SHBA”, bëhet e ditur në njoftimin e QKUK-së.

Ky është orari dhe lokacioni i vizitave të mjekëve amerikanë në Kosovë

04 Qershor – Prekaz , Komuna Skenderaj ( shkolla fillore ) nga ora 8:00-16:30

04 Qershor – Iliridë, Komuna Mitrovicë, nga ora 8:30-16:00

05Qershor - Lipjan ( shkolla “ Ulpiana “) nga ora 8:00-16:00

05 Qershor – Zhur ,komuna Prizrenit ( shkolla fillore) nga ora 8:00-16:00

06 Qershor – Bllace ,Komuna Suharekë ( shkolla fillore) nga ora 08:00-16:00

06 Qershor – Gelanc, Komuna Suharekë ( shkolla fillore) nga ora 08:00-16:00

07 Qershor – Nishor,Komuna Suharekë ( shkolla fillore) nga ora 08:00-16:00

07 Qershor – Doberdelan, Komuna Suharekë(shkolla fillore) nga ora 08:00-16:00

08 Qershor – Komoran , Komuna Drenas ( shkolla fillore ) nga ora 08:00-16:00

08 Qershor – Sallagrazhde, Komuna Suharekë ( shkolla fillore ) nga ora 08:00-16:00