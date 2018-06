Kuvendi shqyrton mandatin e Thaçit në dialogun me Serbinë

Kuvendi i Kosovës nesër pritet të shqyrtojë projekt-platformën shtetërore për finalizimin e dialogut ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve në mes dy vendeve.

Deputetët pritet të vendosin nëse do të ia japin tutje besimin Hashim Thaçit, që në cilësinë e presidentit të Kosovës, të përfaqësojë Kosovën në bisedimet me Serbinë që po mbahen me lehtësimin e Brukselit dhe që pritet të përfundojnë brenda këtij viti me një marrëveshje kornizë me detyrime ligjore për të dyja palët, transmeton KP.

Partitë opozitare tashmë janë shprehur kundër vazhdimit të dialogut pa pasur një raport vlerësues në lidhje me rezultatin e deri tanimë të dialogut që po vazhdon tanimë për pothuajse gati një dekadë. Si dhe janë shprehur kundër vazhdimit të përfaqësimit të Kosovën nga presidenti Thaçi.

Shqyrtimi i projekt-platformës shtetërore për finalizimin e dialogut ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve në mes dy vendeve, është pika e 24-të në rendin e ditës së seancës plenare të Kuvendit që pritet të mbahet nesër duke filluar nga ora 10:00 në Kuvend.