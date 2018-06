Konferenca rajonale në Podgoricë nën Skemën e BE-së për Profesionistët e Rinj në Ballkanin Perëndimor

Më 30 dhe 31 maj, Këshilli Britanik mbajti një conference rajonale në Podgoricë të Malit të Zi, si pjesë e Skemës së Bashkimit Evropian për Profesionistët e Rinj në Ballkanin Perëndimor. Në këtë ngjarje, pjesëmarrësit paraqitën gjetjet nga hulumtimet mbi sfidat kryesore të agjendës për anëtarësim në BE për Ballkanin përëndimor dhe diskutuan mësimet e nxjerra nga këto fusha. Diskutimet u pasuruan veçanërisht nga përvojat e pjesëmarrësve si pjesëtarë të shërbimeve të tyre përkatëse civile. Konferenca ishte një platform për profesionistët e rinj për të identifikuar mësimet e nxjerra nga përparimi i tyre drejtë anëtarësimit në BE dhe për ta përdorur atë për të përmirësuar administratën publike në rajon.

Në kuadër të skemës së profesionistëve të rinj të financuar nga BE-ja dhe implementuar nga Këshilli Britanik, duke filluar nga tetori 2016, në kuadër të projektit, gjenerata e dytë e pesë shërbyesve civilë nga secili shtet nga Ballkani Perëndimor kaluan dy javë në Institutin d'Etudes Politiques (Sciences Po) në Paris në dhjetor 2017, poashtu vijuan edhe një program në Kolegjin e Evropës (College of Europe) në Bryzh në janar 2018, dhe bënë një shkëmbim rajonal në gjashtë kryeqytetet në mars 2018. Përgjatë këtij shkëmbim rajonal, grupet u angazhuan në hulumtime dhe analiza në fushat relevante për antarsim nëBE dhe agjendën e zhvillimit në Ballkanin Perëndimor, bazuar në përvojën e tyre si nëpunës civilë. Qëllimi kryesor i konferencës në Podgoricë ishte që të gjashtë grupet të paraqesin gjetjet e hulumtimit të tyre dhe të elaborojnë për rritjen e rolit të profesionistëve të rinj për një administratë publike moderne dhe efikase në rajon. Temat që u trajtuan në konferencë mbuluan negociatat me BE-në, menaxhimin e fondeve IPA, reformat e sektorit publik, bashkëpunimin rajonal, programet sektoriale të BE dhe agjendën e bashkëpunimit për Ballkanin Perëndimor.

Fjalimet mirëseardhëse u bënë nga Ivana Glišević Ɖurovic, Zëvndës-Kryenegocjatorja dhe Kordinatorja per fondet e IPA-s, nga Qeveria e Malit të Zi; Nicholas Cendrowicz, Zëvendës Shefi i Bashkëpunimit Rajonal dhe Programeve të Ballkanit Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Negocimet e Fqinjësisë dhe Zgjerimit; dhe Claire Sears, Drejtoreshë e Ballkanit Perëndimor në Këshillin Britanik. Zonja Ɖurovic theksoi se " Kjo konferencë, përveç faktit se ajo përfaqëson një fund të suksesshëm të ciklit të dytë të Skemës së BE-së për profesionistët e rinj në Ballkanin Perëndimor, paraqet edhe punën e sukseshme të përbashkët, bashkëpunimin dhe përpjekjet që ne kemi investuar në zhvillimin tonë, dhe rrjedhimisht në të ardhmen tone".

Zotëri Cendrowicz vuri në dukje se "Ju jeni gjenerata e nëpunësve civilë, të cilët do t'i sjellin vendet tuaja në BE. Jam krenar që e mbështesim këtë skemë e cila do të zhvillojë administratën tuaj publike dhe gjithashtu promovoj bashkëpunimin rajonal midis nëpunësve civilë. Unë shpresoj që ju do të vazhoni të mbani rrjetet që keni krijuar përgjatë muajve të programit dhe të përftoni nga ajo në punën tuaj të përditshme". Zonja Sears tha se "Këshilli Britanik ka kënaqësinë të implementoj këtë program në emër të Komisionit Evropian. Është një projekt i madh që mbështet axhendën e reformave, ndërton kapacitetet në institucione dhe u jep profesionistëve të rinj aftësitë që u nevojiten për një të ardhme të mirë. Gjithashtu ndërton rrjete të forta dhe bashkëpunuese në të gjithë rajonin.

