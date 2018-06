Qershori fillon me mot të nxehtë, në fundjavë shi

​Temperaturat e ajrit mbesin mbi vlera mesatare, edhe pse do të pësojnë një rënie të lehtë. Minimalet do të sillen nga 12 deri në 14 gradë celsius, e ato maksimale nga 25 deri në 29 gradë celsius.

1.06 - Mot i nxehtë, kryesisht me diell.

2.06-3.06 - Të shtunën paradite kryesisht me diell, gjatë ditës vransirat do të shtohen, e më vonë priten zhvillime të shtrëngatave me shi. Ditën e diel, mot pjesërisht i vranët, e pasdite me shtrëngata të shpërndara me shi.

4.06 - Mot pjesërisht i vranët, e pasdite me zhvillime të shtrëngatave me shi.

5.06 - Mot kryesisht me vranësira. Pasdite priten zhvillime të shtrëngatave me shi.

Sipas Prishtina Weather, do të fryjë erë e lehtë nga krahu jugor 1-4m/s. Shtypja atmosferike do të luhatet rreth vlerave normale.