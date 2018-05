Nga nesër asnjë veturë nuk mund të regjistrohet nëse pronari ka të papaguara gjoba të trafikut

Qytetarët, të cilët kanë gjoba të papaguara, nga e premtja nuk do të mund t’i regjistrojnë ose të vazhdojnë regjistrimin e veturave të tyre.

Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ky vendim i shërben rritjes së efikasitetit të pagesave të gjobave për veprat kundërvajtëse në trafik, raporton KTV.

Qytetarët nuk deshën të prononcohen, por prapa kamerave shprehen të jenë kundër këtij vendimi.

Për Naser Osmanin, i cili është anëtar në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, kjo formë e kushtëzimit të qytetarëve është e papranueshme dhe se, sipas tij, kjo po bëhet për interesa personale të dikujt.

Ai thotë se ky komision ka kërkuar një zgjidhje të përkohshme për zvogëlimin e numrit të veturave të paregjistruara, numri i të cilave arrin mbi 60 mijë.

E në përgjigjen e Avokatit të Popullit thuhet se ky institucion është njoftuar nga mediat dhe se nuk ka marrë ndonjë ankesë nga ndonjë qytetar.

“Për rastin nuk mund të themi asgjë konkrete, por do të hulumtojmë dhe do të dalim me një vendim. Mirëpo, Avokati i Popullit mbetet me qëndrimin e tij të mëhershëm që kushtëzimet që u bëhen qytetarëve në forma të ndryshme, është i papranueshëm”.

Por, sipas tyre, këtë rast do ta hetojnë sipas mandatit Ex officio.