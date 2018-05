Sistemi i shëndetësisë është politizuar, konstatohet në tryezën e VV-së për gjendjen e shëndetësisë në vend

Shëndetësia në vend po ballafaqohet me mungesë të barnave esenciale, keqmenaxhim, dhe politizim të skajshëm.

Kështu u tha në tryezën e sotme me temën “Gjendja e Shërbimit spitalor dhe klinik universitar – problemet dhe zgjidhjet”, nikoqire e së cilës ishte Lëvizja Vetëvendosje.

Drejtuesi i Komitetit për Shëndetësi, Jusuf Ulaj, shprehu shqetësimin për gjendjen jo të mirë në SHSKUK, pasi sipas tij, për këtë institucion shëndetësor është më tepër prioritet rehatimi i militantëve të PDK-së se sa të jetë në shërbim të publikut.

“Një nga arsyet kryesore që ne e kemi tani është politizimi i skajshëm i shëndetësisë së Kosovës, posaçërisht në zgjedhjen e njerëzve të cilët janë në pozita udhëheqëse. Çka duhet thënë kur i pari i ministrisë së Shëndetësisë, ministri aktual ditën e parë të punës në shëndetësi e ka si ministër pra është jo profesionist shëndetësor, pa trajnim dhe edukim adekuat shëndetësor. Po ashtu, janë 4 zëvendës ministra dhe janë 6 këshilltarë politikë partiakë, të cilët gjinden afër ministrit të Shëndetësisë. Në Ministrinë e Shëndetësisë shumë pozita janë me ushtrues detyre duke përfshirë edhe sekretarin e përhershëm e pse janë ushtrues detyre besoj që secili prej nesh e dini. Është vonuar qëllimshëm në bartjen e kompetencave të Odës së Mjekëve derisa e kanë gjetur dhe e kanë përzgjedhur kompetentin që vjen nga i njëjti subjekt politik, pra nga Partia Demokratike e Kosovës”, u shpreh ai.

Ulaj po ashtu tha se edhe Bordi i SHSKUK-së është politik, i cili po tregohet i pazëshëm karshi gjendjes alarmante në shëndetësi.

Sipas tij, Ministria e Shëndetësisë në mënyrë jo të drejtë dhe jo racionale po e shfrytëzon buxhetin derisa ka mungesa të barnave esenciale dhe aparaturave të nevojshme.

Nënkryetarja e Lëvizjes Vetëvendosje, Fatmire Mullhaxha Kollçaku ka shprehur një shqetësim tjetër që ka të bëjë me spitalin privat “Amerikan Hospital” që ndodhet brenda hapësirave të QKUK-së.

“Në një moment kur jemi në fazën e kërkimit të truallit për një spital përderisa në vetë oborrin e QKUK-së e kemi një spital privat i cili po funksionon pa pengesa, ndërsa është komplet në kundërshtim me legjislacionin në fuqi dhe mbetet si një problem kronik, ndërsa për spitalin e Prishtinës kërkohet një truall edhe vetë fakti se sa shfrytëzohen objektet siç u tha këtu se QKUK-ja funksionin si një spital sekondar e shumë pak për atë që është i thirrur si nivel terciar”, ka thënë Kollçaku.

Ortopedi Arben Grazhdani tha se problemi i mosfunksionimit të mirë në QKUK qëndron te menaxhmenti, ku sipas tij për problemet me të cilat ballafaqohen nuk është çështja e mungesës së buxhetit.

“Nuk ka mantele për të hyrë në sallë, nuk ka skalperë, nuk ka pinceta por këtu është ajo problematika që u shpreh se a është problemi se ligjin nuk e mundëson apo është mos funksionalizimi i menaxhmentit të qendrës. Unë mendojë që më shumë është punë menaxhmenti sesa ligji. Nëse një menaxher do me e zhvilluar besoni që gjen mundësi dhe me ato para që i ka me bërë aq sa mund të bëhet e dyta nuk mund të bëjmë terciare në atë klinik nëse nuk janë bedadinat, nuk ka më vjen marre me i thirr në sallë dhe t’i thuash pacientit shko blej dorëzat, shko blej mantel, ai shkon e blen, nuk është për sallë, këso probleme që nuk besoj që nuk ka aq buxhet për t’i zgjedhur këto probleme”, tha ai.

Profesoresha e Fakultetit të Mjekësisë, Hatixhe Latifi tha së Bordi i SHSKUK-së është politik, pasi që sipas saj ky bord ka tentuar ta bëjë ‘PDK-izmim në spitale’.

“Mendoj se me apo pa qëllim është dizajnuar për të shkatërruar sistemin shëndetësor publik, një organizim i këtillë i cili është paramenduar që në mënyrë horizontale të shtrihet menaxhimi dhe çdo gjë nëpër tërë spitalet rajonale mendoj se ka sjell vetëm se grumbullim të kompetencave në bordin e SHSKUK-së e cili e dimë të gjithë që është bord politik, ky bord politik deri më tani ka bërë saktësisht deri më tani gati 100 për qind PDK-izimin e QKU dhe gjithsesi është duke u shtrirë për ta bërë punësimin me anëtar që kanë libreza të PDK-së”, ka thënë Latifi.

Ajo foli edhe për numrin e madh të mjekëve në disa klinika që kanë me pak pacientë derisa theksoi se në klinikat ku ka më shumë pacientë si ajo e Gjinekologjisë, kanë më pak mjekë.