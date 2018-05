Plazhet më të pastra e më të ndotura në Shqipëri

Studimi i fundit i Agjencisë Evropiane të Mjedisit i rendit plazhet shqiptare ndër të fundit në Evropë për nga cilësia e ujit.

Për 2017-ten, vlerësimi “shkëlqyeshëm” i jepet 54.9% të plazheve shqiptare me ujë të një cilësie të padiskutueshme, çka bën që në renditjen e kësaj agjencie, Shqipëria arrin të lërë pas vetëm Rumaninë dhe Bullgarinë, raporton Tch.

Ndër më të mirët janë Malta, Qiproja e Greqia. 84 % është niveli i zonave me ujë të një cilësie që mund të konsiderohet e mjaftueshme dhe 11,8% ato me ujë jo të pastër. Përfundimet e studimit shoqërohen edhe me grafikë sqarues dhe një hartë ku me ngjyre të kuqe janë shënuar plazhet më të ndotura që marrin notën dobët, me të kaltër plazhet që marrin vlerësimin shkëlqyeshëm, me të gjelbër ato që mbërrijnë tek mjaftueshëm.

Plazhet problematike me të kuqe në hartë i korrespondojnë disa zonave në Durrës, Vlorë e Sarandë. 12 plazhet e renditura në raport si me cilësi jo të kënaqshme uji janë sidoqoftë një më pak se në 2016-ten dhe vihen re përmirësime të dukshme krahasuar me 2015-ten.

Monitorimi i ujit realizohet duke marrë një kampion përpara nisjes së sezonit veror e pas kësaj të paktën 4 kampionë gjatë periudhës kur plazhet mbushen me pushues.

Analizat bëhen mbi bazën e dy parametrave mikrobiologjike, bakteret “Escherichia coli” dhe “enterecoccus faecalis”, që janë tregues i derdhjes së fekaleve në det.