Haradinaj: Ndalesat e Serbisë në kufi po rrënojnë komunikimin normal me Kosovën

Kryeministri Ramush Haradinaj ka reaguar ndaj kontrolleve të rrepta të autoriteteve serbe ndaj ekipit të artistëve të Kosovës që pritet të marrë pjesë në festivalin “Mirdita, Dobar Dan” në Beograd.

Haradinaj ka thënë se autoritetet serbe me ndalesat në kufi të artistëve kosovarë, po rrënojnë edhe ato pak mundësi për vendosjen e një komunikimi normal me Kosovën.

“Autoritetet serbe me aktin e ndalesës në kufi të artistëve kosovarë, të ftuar në festivalin “Mirëdita, dobar dan” në Beograd, po rrënojnë edhe ato pak mundësi për vendosjen e një komunikimi normal me Kosovën, qoftë edhe përmes artit, si gjuhë universale.

Artistët dhe të rinjtë nga Kosova po i nënshtrohen bastisjes së rreptë në kufi me Serbinë, ku policia serbe ua ka bërë me dije se dy ekspozita nuk do të lejohen për shkak të përmbajtjeve artistike të tyre.

Me pengimin e lëvizjes së lirë të njerëzve dhe ideve, Serbia po e minon normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, që është në kundërshtim me frymën dhe vlerat europiane”.