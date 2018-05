SBASHK-u kërkon që GAP t’u kërkojë falje mësimdhënësve të viteve të ‘90-ta

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës (SBASHK), përmes një kumtese drejtuar mediave, ka reaguar ndaj draft analizës së publikuar nga instituti GAP, nga i cili edhe ka kërkuar kërkimfalje për mësimdhënësit e viteve të ‘90-ta.

Sipas Sindikatës, raporti i hartuar nga GAP është i bazuar në supozime dhe me tendenca.

Tutje, GAP ka pranuar kritika edhe për kopertinën e kësaj analize, e cila ishte e mbështjellë me abetaren.

“GAP draft analizën me titullin ‘Ndikimi buxhetor i Ligjit për punëtorët e arsimit shqip të viteve të 90-ta’ e mbështjell me kopertinën sikur të ishte ABETARE, gjë që është një veprim i pamatur. Aq më shumë në këtë vizatim të kopertinës nxënësi paraqitet me një fytyrë të vrenjtur dhe në vend të buzëqeshjes vetëm sa nuk i ka dalë loti nga dëshpërimi, kurse nga çanta e tij dalin mizat. Në po këtë kopertinë të dizajnuar keq nga GAP, në vend të nxënëses, që është në kopertinën e njërës nga abetaret, është vendosur një burrë barkalec, me buzëqeshje ironike dhe me çantën, e cila nuk ia ka zënë gjithë paratë, por ato kanë nisur t’i dalin nga çanta. Kështu e portretizon mësuesin e viteve të 90-ta GAP. Kjo nuk ka të bëj me të vërtetën dhe është fyerje ndaj personalitetit të pishtarëve të dijes”, thuhet në një pjesë të komunikatës, përcjell KosovaPre ss.

Reagimi i plotë nga SBASHKU:

GAP duhet t’i kërkojë falje mësimdhënësve të viteve të 90-ta

Instituti GAP kishte pasur dy takime pune me përfaqësues të SBASHK-ut lidhur me gjithë çështjet që kanë të bëjnë me Ligjin për statutin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta. Ata, edhe përkundër argumenteve të bollshme që morën, dolën publikisht duke organizuar tryezë me deputetë, përfaqësues institucionesh, përfaqësues të shoqërisë civile dhe me palë të tjera të interesuara me një draftë analizë, e cila doli të jetë e bazuar në supozime dhe pa argumente të qëndrueshme e me tendencën kundër aprovimit të këtij ligji.

Në këtë reagim nuk do të ndalemi në draftin GAP të bazuar në supozime sepse në tryezën e organizuar nga ata përfaqësuesi i SBASHK-ut me argumente e fakte ua hodhi poshtë gjithë pretendimet e tyre negative ndaj ligjit. Reagimi ynë ndodh me arsye e për një shkak tjetër. GAP draft analizën me titullin ‘Ndikimi buxhetor i Ligjit për punëtorët e arsimit shqip të viteve të 90-ta” e mbështjell me kopertinën sikur të ishte ABETARE, gjë që është një veprim i pamatur. Aq më shumë në këtë vizatim të kopertinës nxënësi paraqitet me një fytyrë të vrenjtur dhe në vend të buzëqeshjes vetëm sa nuk i ka dalë loti nga dëshpërimi, kurse nga çanta e tij dalin mizat. Në po këtë kopertinë të dizajnuar keq nga GAP , në vend të nxënëses, që është në kopertinën e njërës nga abetaret, është vendosur një burrë barkalec, me buzëqeshje ironike dhe me çantën, e cila nuk ia ka zënë gjithë paratë, por ato kanë nisur t’i dalin nga çanta. Kështu e portretizon mësuesin e viteve të 90-ta GAP. Kjo nuk ka të bëj me të vërtetën dhe është fyerje ndaj personalitetit të pishtarëve të dijes.

Njerëzit në GAP nuk e kanë përjetuar kohën e viteve të 90-ta dhe qëndresën sublime të punëtorëve të arsimit shqip të asaj kohe karshi furtunave dhe dhunës së pushtuesit. Mësimdhënësit në atë kohë kanë punuar me tërë përkushtimin dhe çanta e nxënësit ka qenë me libra e fletore, koka e mbushur me dije e zemra me dashuri për atdheun. Mësuesi në atë kohë nuk ka qenë i veshur si në vizatimin e GAP e as nuk ka pasur çantë. Ai në të shumtën e kohës ka punuar pa pagesë po në emër të idealit për atdheun e lirë dhe me vetëdijen se po i shërben dritës kundër errësirës. GAP këtë gabimin me kopertinën e bëri, mbase, pa qëllim, por vizatimi doli ofendues dhe prandaj GAP duhet t’u kërkojë falje publike mësimdhënësve dhe nxënësve të viteve të 90-ta.