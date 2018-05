Kuvendi voton programin për zbatimin e MSA-së

11:08 - Pas debatit mes deputetëve për ngarkesën e seancave të Kuvendit, u votua programi kombëtar për zbatimin e MSA-së.

71 vota ishin për, 1 kundër dhe 4 abstenime.

Po ashtu deputetët miratuan edhe strategjinë shtetërore të ujërave në Kosovë 2017-2036. Strategjia mori 66 vota për, 5 kundër dhe 3 abstenime, shkruan KsP.

Deputetët po ashtu miratuan edhe raportin vjetor të zyrës së rregullatorit për energji për vitin 2017, e cila mori 47 vota për, 24 kundër dhe 8 abstenime.

Seanca e sotme e Kuvendit është vazhdim i seancave të papërfunduara.

Konjufca ka vërejtje për mënyrën e thirrjes së seancave

11:00 - Seanca e Kuvendit ka nisur me polemika për mos thirrje të seancave të rregullta dhe grumbullimi i pikave të shumta.

Shefi i grupit parlamentar të Vetëvendosjes, Glauk Konjufca, theksoi se edhe kjo seancë sot është thirrur në mënyrë të jashtëligjshme, meqë është bërë vetëm me një email, e jo përmes Kryesisë së Kuvendit, shkruan KsP.

“Unë mendoj që seanca është problemi dhe jo kjo pika e MSA-së në veçanti, pse, sepse kjo seancë më së pari është thirrur në mënyrë të parregullt. Kjo seancë është thirr në mënyrë elektronike. Unë nuk po e di kur emaili e ka zëvendësu Kryesinë e Kuvendit. Ky është suspendim i institucioneve të cilat i kemi krijuar vet. Sa i përket agjendës së ngarkuar të Kuvendit përgjegjësinë kryesore duhet ta mbajë mazhoranca e mbi të gjitha kryeministri dhe Qeveria për shkak që kryeministrit më e rëndësishme i duket me shku me e pa një rrugë si po ndërtohet sesa me ardhë në Kuvend me dhanë përgjegjësi. Si duket ai e ka keqkuptuar përgjegjësinë”, tha Konjufca.

Nis seanca e Kuvendit, 80 pika në rend dite

Kuvendi i Kosovës ka nisur punët për seancën e radhës në të cilën do të jenë 80 pika në rend dite.

Qysh në fillim të saj ka pasur diskutime në lidhje me vazhdimin e kësaj seance, ku Bilall Sherifi nga Nisma propozoi që të vazhdohet me këtë seancë dhe me vazhdime çdo ditë, edhe në fundjavë, raporton Koha.net.

Edhe deputetët tjerë po pajtohen që të ketë seanca të vazhdueshme në mënyrë që të përfundohen këto 80 pika të mbetura.