Blert Morina flet për refuzimin për ndryshim emri dhe gjinie

Aktivisti i komunitetit LGBTI, Blert Morina, i ftuar në Rubikon të KTV-së foli për refuzimin që iu bë për ndryshim të emrin dhe gjinisë.

Morina, i cili është në fazë të tranzicionit, shpjegoi se shumë shpejt pamja e tij do të ndryshoj krejtësisht dhe ai do të ketë probleme madje të kaloj edhe kufirin e Kosovës.

“Sa herë që më është dashtë me shku në bankë me nxjerrë një kartelë, dukja fizike nuk ka qenë në përputhshmëri me dokumentet. Kanë mendu që po falsifikoj. Unë jam në tranzicion dhe dukja ime fizike shumë shpejt do të ndryshoj dhe kjo do të jetë problem edhe më i madh pasi unë do të kem probleme edhe të dalë jashtë Kosovës”, ka thënë Morina.

Avokatja e tij, Rina Kika tha se nuk ka pasur një argument konkret se pse është refuzuar kërkesa. Ajo përmendi se ka dëgjuar të ketë pasur edhe raste të tilla edhe më herët ku kërkesa është bërë për korrigjim të emrin dhe me arsyetimin e ndërrimit të gjinisë.

Blert Morina e dorëzoi kërkesën për ta ndryshuar emrin në çertifikatë të lindjes, letërnjoftim dhe pasaportë, nga ‘Blerta’ në ‘Blert’, si dhe për ta ndryshuar gjininë nga F (Femër) në M (Mashkull). Këtë kërkesë ai e bëri muajin e kaluar tek Zyra e Regjistrit Civil në qytetin e tij të lindjes, në Gjakovë.

Ai u informua nga Drejtorati për Punë të Përgjithshme Administrative brenda Zyrës së Regjistrit Civil të Gjakovës, se kërkesa e tij ishte refuzuar. Ky vendim u lëshua pas një rekomandimi negativ nga Komisioni brenda Agjencisë së Regjistrit Civil, një organ brenda Ministrisë së Punëve të Brendshme i cili ka për detyrë të bëjë rekomandime për kërkesa.