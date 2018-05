Banka Evropiane për Investime ndan 80 milionë euro për autostradën Prishtinë – Pejë

Qeveri e Kosovës ka nënshkruar sot në Luksemburg Marrëveshjen e Huasë për financimin e projektit për Autostradën Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Zahaq në vlerë prej 80 milion euro.

Njoftimi u bë nga Ministria e Financave, ministri i së cilës, Bedri Hamza, edhe nënshkroi marrëveshjen në fjalë.

“Projekti për Autostradën Prishtinë-Pejë, segmenti Kijevë-Zahaq është një ndër prioritetet qeveritare që do t’i ndihmojë qytetarëve të Kosovës, me theks qytetarëve të Dukagjinit, por që është më e rëndësishmja përveç që do ta lidh Kosovën me shtetet tjera evropiane do të ketë edhe ndikim në zhvillim ekonomik të vendit”, u tha një komunikatën e MF-së.

Kjo është marrëveshja e dytë financiare që po nënshkruhet për këtë projekt, pas asaj me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), tanimë e ratifikuar nga Kuvendi i Kosovës.

Përveç dy kredive, për këtë projekt gjithashtu janë përfituar grante nga Korniza Investuese e Ballkanit Perëndimor.

Gjatë ceremonisë së nënshkrimit, Hamza u shpreh i lumtur që Kosova ka arritur atë fazë të zhvillimit të përgjithshëm që të thellojë edhe më shumë bashkëpunimin me Bankën Evropiane për Investime përmes kësaj marrëveshje shumë të madhe financiare, por edhe shumë domethënëse për shtetin dhe për Bankën Evropiane për Investime.

“Qeveria e Kosovës e konsideron Bankën Evropiane për Investime si një partner strategjik për zhvillim dhe integrim evropian, gjë që do të reflektohet edhe përmes investimeve tona të përbashkëta në sektorë të tjerë”, shtoi ministri Hamza.

Ndërsa, Zëvendës-Presidenti i BEI-së, Dario Scannapieco, theksoi se kjo është marrëveshja e dytë financiare që po nënshkruhet mes dy institucioneve dhe kjo më së miri dëshmon se sa jemi të përkushtuar të jemi prezentë në një Kosovë me trende shumë të mira makro fiskale.

Gjithashtu, ai theksoi se “Banka Evropiane për Investime ka ndarë për Kosovën 257 milionë euro, prej të cilave deri më tani janë nënshkruar 149 milionë euro marrëveshje financiare”.

Gjatë vizitës në Luksemburg, ministri Hamza pritet të takojë edhe përfaqësues të tjerë të nivelit të lartë të Bankës Evropiane për Investime për të diskutuar progresin e projekteve aktuale në Kosovë dhe mundësitë e financimit të projekteve potenciale për Kosovën, me theks të veçantë për sektorin e mjedisit, shëndetësisë, dhe sektorin privat.