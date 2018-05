Një pjesë e OJQ-ve keqpërdori fondet, kush synon marrjen e tyre nën kontroll

Koncepti i organizatave joqeveritare ka degraduar dhe se një pjesë e madhe e tyre kanë keqpërdorur donacionet.

Kështu u tha sot në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, ku u shqyrtua Projektligji për lirinë e asociimit në organizata joqeveritare.

Anëtarja e këtij komisioni Shqipe Pantina tha se koncepti i OJQ-ve është degraduar, transmeton rtk. “Organizatat mikrofinanciare, sinqerisht unë kam thënë dhe nëpër seanca, aty dikush është dashur me shkuar në burg. Nuk po e ekzagjeroj. Nëse është bërë diku jo vetëm keqpërdorim, por koncepti i OJQ-ve është degraduar. Koncepti i mikrofinancës, sepse ai që e ka zbuluar sistemin e mikrofinancave ka fituar Çmim Nobel për paqe, s’e e ka mundur varfërinë”, tha ajo.

Ndërkaq deputeti nga Nisma Socialdemokrate, Milaim Zeka, tha se një pjesë e madhe e OJQ-ve kanë keqpërdorur donacionet. “S’po them 100 për qind, por një pjesë e madhe, sidomos ka fakte, ka dëshmi që donacionet që janë dhënë milionëshe për zhvillimin e mediave, janë keqpërdorur dhe njerëzit në vend që t’i dërgojnë paratë te mediat, kanë blerë vila e makina. Kështu që ne do të mundohemi si komision të jemi rigorozë dhe me pas një kontroll”, tha ai.

Kryetari i këtij komisioni Nait Hasani foli për gjobat për OJQ-të, të cilat nuk lajmërojnë kur bëjnë bartjen nga një organizatë te tjetra, apo kur ndryshojnë veprimtarinë e vet. Ai tha se gjobat ekzistuese janë tejet të vogla, andaj kërkoi që ato të rriten 50 për qind.

Propozimi i tij mori ‘dritën jeshile’ dhe u votua që gjobat për OJQ-të të rriten 50 për qind. “Informimi i departamentit për ndryshimin e OJQ -ve, kur ato bëjnë bartjen nga një organizate në një organizatë tjetër. Paragrafi 3 dhe 4. Kemi p.sh. ndryshimi 3 dhe 4, OJQ-të, të cilat nuk përmbush detyrimin sipas paragrafit 1 të këtij neni, gjobitet në shumën prej 150 euro. Ndërsa përfaqësuesi i autorizuar gjobitet në shumën prej 40 euro. Kemi 10 mijë organizata joqeveritare të regjistruara në Kosovë. Prej 10 mijë, 5 i kemi pasur në dëgjim publik. Kështu që ato le ta nënshkruajnë shuarjen apo mbylljen e tyre e jo të deklarohemi në emër të tyre dhe të dalin njerëzit e të mos vijnë në dëgjim publik, ku është ligji për ta. Nuk është ligji për neve. Unë mendoj që është pak kjo për organizatën 150 euro. Unë veç e kisha shtuar një zero, e kisha bërë 1500 edhe ata ishin aktivizuar, se ia kishin qit drynin e kishin mbyll. Jo, me krijuar opinione të rrejshme”, tha ai.

E deputeti Imet Rrahmani tha se gjobat duhet të jenë më të larta. “Jo vetëm në këtë ligj, por dhe në ligje tjera janë paraparë gjoba të tilla, që në raport me shkeljet janë qesharake dhe ato absolut nuk e parandalojnë shkeljen e ligjit. Unë konsideroj që gjobat duhet të jene të larta. Më të larta dhe të prekin thellë në xhepin e atij që e shkel ligjin. Përndryshe s’kanë kuptim të vendosen”, tha ai.

Por, me këtë nuk u pajtua deputetja Shqipe Pantina, e cila insistonte që këto gjoba mos të rriten.

E për ata që e ndërrojnë emrin dhe veprimtarinë pa lajmëruar fare, sipas deputetit Arban Abrashi gjobat duhet të rriten, sepse ato ekzistuese janë tejet të vogla. “Unë jam për me parandaluar formën, kur dikush e kish keqpërdor atë OJQ, me ia ndërruar emrin, me shfrytëzuar atë bilanc të punëve që i ka kryer, me konkurruar diku, por me emër tjetër. Dhe mandej i vjen era njëfarë lloj mashtrimi. Ai që e ka mendjen me mashtruar për diçka të madhe, këto gjoba shenjë s’ia lënë. Realisht, më lehtë i paguan 40 euro dhe 150 se sa me ndryshuar, me shkuar me u lajmëruar diku tjetër”, tha ai.

Hasani po ashtu tha se kanë kërkuar që dhe regjistrimi dhe shuarja e OJQ-ve të bëhet me noter. Ndërsa tha se për këtë model kanë marrë ligjin gjerman. “Ne kemi kërkuar që regjistrimi i tyre të bëhet me noter. Është modeli gjerman i ligjit. Aty parashihet që OJQ- të, të regjistrohen te noteri. Por mund edhe përmes gjykatës. Që i ka plotësuar të gjitha kushtet për me u shuar si OJQ”, tha ai.

E edhe për këtë kundër ishte deputetja Shqipe Pantina. “Unë jam kundër. Nait, mos e banalizo. Sinqerisht e kam. Po të paralajmëroj se ka me pas reagime të institucioneve relevante për mënyrën se si shteti i Kosovës po do ta kontrollojë sektorin e shoqërisë civile, që është matësi i demokracisë. Kam dhjetëfish vërejtje më shumë se ju për mënyrën e operimit të organizatave individuale. Por nuk mund të dënohet sektori pse disa keqpërdorues po keqpërdorin hapësirën. Shteti duhet me u marrë me ata njerëz..”, tha ajo.

Komisionin për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, shqyrtoi dhe Raportin vjetor të statistikave zyrtare, për vitin 2017.