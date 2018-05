Nesër Testi i Maturës Shtetërore në Gjilan e Ferizaj

Nesër fillon Testi i Maturës Shtetërore 2018, pjesa e parë e afatit të parë, në dy rajonet e para që janë përzgjedhur me short publik Gjilani dhe Ferizaj.

Me këtë rast, ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqiri Bytyqi do të vizitojë dy shkolla në të dy rajonet, për të parë nga afër zhvillimin e këtij testi të rëndësishëm për maturantët në Kosovë, shkollën “Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj dhe “Xhavit Ahmeti” në Gjilan, transmeton KP.

Komisioni Shtetëror i Maturës thotë se ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për mbajtjen e testit të maturës, ku hyjnë edhe përpilimi i pyetjeve dhe lidhja e kontratave me administratorët e testit.

Kësaj radhe risi e testit është edhe dizajni i testeve, i cili do të jenë me ngjyra.

Këtë vit testi i maturës do të mbahet në katër rajone, në katër ditë të ndryshme, ku pyetjet e testit nuk do të jenë të njëjta, por do të jenë ekuivalente për nga vlera.

Për të shmangur çdo formë të kopjimit gjatë testit të maturës, komisioni ka marrë vendim që për nxënësit dhe për administruesit e testit të ndalohet posedimi i telefonit gjatë ditës kur do të mbahet testi.

Në rast se gjatë ditës së testit, nxënësit apo administratorët do të zihen me telefon apo duke tentuar të manipulojnë do të ketë ndëshkime.

MAShT ka thënë se me të gjithë administratorët ka bërë kontrata përmes të cilave iu ka bërë e qartë atyre se nëse do të keqpërdorin detyrën do të humbin të drejtën për administrim të çfarëdo lloj testi në të ardhmen.