Bordi i Telekomit, jo profesionist për ta shpëtuar ndërmarrjen nga falimentimi

Bordi aktual që po proklamon mundësinë e shpëtimit të Telekomit të Kosovës nga falimentimi, po konsiderohet jo profesionist dhe jo adekuat nga njohës të ekonomisë, sipas të cilëve ka qëllimin e vetëm për përmbysur tërësisht dhe shkatërruar komplet PTK-në.

Arton Demhasaj, drejtor në organizatën “Çohu”, thotë për KosovaPress se nuk pritet të shpëtohet Telekomi me këtë bord aktual, për faktin e emrave në atë bord, ku pjesa më e madhe e tyre përsëri janë me të kaluar politike.

Ai ka marrë shembull kryesuesen e bordit të Telekomit, Besa Shatri-Berisha.

Sipas Demhasajt, kryesuesja e bordit të Telekomit, është me punë edhe në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK) dhe, sipas tij, një punëtore e KEK-ut nuk mund ta shpëtojë Telekomin nga bankrotimi, sepse nuk e ka kualifikimin adekuat për telekom dhe përvojën e duhur për këtë fushë.

“Jo vetëm që po emërohen njerëz politikë në borde, por po emërohen dhe njerëz jo profesionistë në masë të madhe, e që dy herë po ndikon që ndërmarrja të shkatërrohet. Kështu që edhe në rastin konkret (në Telekom), në momentin kur vjen një punëtore e KEK-ut, që e ka një punë atje, që nuk është punë menaxheriale dhe nuk është profesioniste çfarë po e kërkon Bordi i PTK-së, atëherë nuk mund të presim që kjo ndërmarrje të kthjellet, të zhvillohet dhe të ecë tutje... Mundem me nxjerr përfundimin se nuk është qëllimi për të shpëtuar këtë ndërmarrje, por qëllimi është të përmbyset tërësisht dhe me shkatërruar komplet”, ka theksuar Demhasaj.

Demhasaj ka thënë se në Telekom ka probleme të mëdha me kontratat, me procesin e tentim privatizimit dhe me paditë që janë bërë nëpër gjykatat e arbitrazhit.

“Tash i dimë problemet që i ka kjo ndërmarrje edhe me kontratat, me procesin e tentim privatizimit dhe me paditë që janë bërë nëpër gjykatat e arbitrazhit. Andaj, kjo është një barrë e madhe për këtë kompani, por ndoshta një bord pak më profesionist po ashtu edhe jo politik që nuk i shërben politikës dhe i shërben ndërmarrjes, ndoshta do të krijoheshin shpresa që kjo ndërmarrje të mund të shpëtojë me një kohë më të gjatë”, deklaroi ai.

Ndërsa, edhe analisti i ekonomisë, Jakup Bellaqa, ka thënë për KosovaPress se Bordi aktual i Telekomit nuk e ka përgatitjen profesionale, si dhe i mungon përvoja menaxheriale paraprake për të gjetur një zgjidhje të duhur për këtë ndërmarrje publike, dikur më profitabile në vend.

“Dyshoj që mund ta shpëtojë ky Bord këtë kompani që në të kaluarën ka qenë shumë profitabile, unë vlerësoj se gjasat janë të vogla që personat jo profesionistë ta shpëtojnë Telekomin, dhe nuk mund ta shpejtojnë një kompani të madhe, sepse duhet edhe politika menaxheriale të mëdha dhe strategjike. Bordi duhet të gjejë politika produktive dhe të suksesshme për të dalë nga kjo situatë”, ka thënë Bellaqa.

Përndryshe, kjo është biografia dhe veprimtaria e anëtarëve të Bordit të Telekomit:

Besa Shatri Berisha, kontabiliste në KEK

Skënder Hoti, ish-punonjës në Telekom

Sead Ujkani, profesor në Fakultetin e Ekonomik në UP

Osman Ejupi, ish-kryetar i bordi të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës dhe ish-dekan në Kolegjin Viktori

Suzana Andjelkovic, ish-anëtare bordi në Autoritetin e Konkurrencës dhe

Fidel Krasniqi, asistent mësimor në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, i cili ka studiuar Menaxhim në Universitetin e Prishtinës - Fakulteti i Ekonomisë.

Ky bord është emëruar në Telekom nga qeveria në mars të këtij viti.

Telekomi i Kosovës dhe Posta e Kosovës janë menaxhuar edhe me herët nga politika dhe jo profesionalizmi.