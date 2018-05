Keqpërdorimi i parasë publike përmes mëditjeve, kryetemë në të dielën me Koha Ditore

me para të shtetit” është tema e së dielës me ‘Kohën Ditore’, që i kushtohet një prej metodave keqpërdorimit të parasë publike.



Delegacionet zyrtare nga Kosova në ngjarje jashtë vendit, rezultojnë me mëditje të majme e shpenzime të tepruara për dreka zyrtare, edhe brenda vendit.



Pse nuk po ndryshohet një rregullore e UNMIK-ut që përcakton lartësinë e mëditjeve, përgjigjet mes tjerash Fidan Kalaja nga Qendra Kundër Korrupsion.



Në reportazh vjen fshati Belle e Ulët i komunës së Deçanit, dhe arsyet që çuan në braktisjen e tij, ndërsa nga bota, vijnë teoritë serbe të konspiracionit për Winston Churchillin.



Faqet e kulturës sjellin profilet e dy artistëve ndërkombëtarë, skulptorit italian Nazareno Biondo dhe Jasenko Gjorgjeviqit nga Bosnjë-Hercegovina, e gjithashtu edhe tituj të rinj librash e filma që pritet të shfaqen.



Sporti sjell rrëfimin e futbollistit kosovar Jetmir Krasniqi që është ftuar në përfaqësuese, për ndeshjet e ardhshme me Shqipërinë e Bregun e Fildishtë.



Gjithashtu, mund të njoftoheni edhe me kampionët në familjen Muhadri në Prizren, si dhe me sportistë ndërkombëtarë, lajme e reportazhe të tjera në mbi 80 faqe.