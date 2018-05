Hoti: Ata që po negociojnë fshehtas e pa mandat do të përballen me refuzim popullor

Shefi i Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka shkruar se çdo marrëveshje me Serbinë që e cenon funksionalitetin e Republikës, duke bërë ri-aranzhime kushtetuese, do të jetë e pa pranueshme.

Hoti ka shkruar në facebook se Republika e Kosovës, me aranzhimin e saj kushtetues bazuar në Planin e Ahtisarit, është e arritura më sublime e nacionalizimit shqiptar dhe kompromisi që është bërë për paqe në rajon.

“Çdo marrëveshje me Serbinë që e cenon këtë arritje dhe funksionalitin e Republikës, duke bërë ri-aranzhime kushtetuese, do të jetë e pa pranueshme. Ata që po bëjnë negociata fshehtas dhe pa mandat le ta dinë se do të përballen me refuzim popullor”, ka shkruar ai.