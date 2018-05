Shpresa për të pagjeturit varet te NATO

Delegacioni i Kosovës shumë shpejt do të zhvillojë një takim me përfaqësues të NATO-s në Bruksel. Forca ushtarake do të ndihmojë Kosovën në gjetjen e personave që konsiderohen ende të zhdukur që prej përfundimit të luftës së fundit në Kosovë.

Këshilltari i kryeministrit Ramush Haradinaj, Jahja Lluka, mbajtës i dosjes për çështjen e personave të zhdukur, ka deklaruar për Ekonomia Online se kanë kërkuar nga NATO-ja që t’u japin fotografimet satelitore për ndryshimet e terrenit në Serbi.

Kjo pasi sipas tij, njerëzit që janë vrarë e masakruar nga regjimi i Sllobodan Millosheviqit gjatë luftës së viteve 1998-99 në Kosovë janë bartur disa herë nëpër varreza të ndryshme në Serbi dhe se çdo ndryshim i terrenit me siguri është i filmuar.

“Ne tani kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me shumë ambasada në Kosovë, me KFOR-in. Gjithashtu, kemi kërkuar edhe nga NATO-ja që të na jap fotografimet satelitore për ndryshimet e terrenit në Serbi, për arsye se njerëzit që janë kidnapuar janë vrarë e masakruar, janë bartur disa herë në disa varreza në Serbi dhe çdo ndryshim i terrenit me siguri është i filmuar”.

Lluka ka bërë të ditur se presin që të takohen me NATO-n në Bruksel që kërkesat e Kosovës të prodhojnë rezultate, me të cilat pastaj do të ishte e mundur t’i bëhet presion Serbisë për të dhënë informacione rreth vendndodhjes së trupave të shqiptarëve të zhdukur gjatë luftës.

“Po shpresojmë që shumë shpejtë do ta kemi edhe një takim në Bruksel me NATO-n, që këto kërkesa tona eventualisht të prodhojnë diçka të re, me që kishim me pas mundësi që të bëjmë presion te Serbia”.

Sipas Llukës çështja e të pagjeturve do jetë ndër pikat kryesore të Samitit të Londrës, i cili do të mbahet në fillim të korrikut.

Para samitit do të mbahet një takim parapërgatitor në Podgoricë të Malit të Zi ndërmjet komisioneve qeveritare të shteteve të rajonit, i cili sipas Llukës mund të prodhojë ndonjë marrëveshje për zbardhjen e fatit të të pagjeturve.

“Është shumë i rëndësishëm Samiti i Londrës i cili do të mbahet në fillim të korrikut, ku njëra ndër pikat kryesore është çështja e të zhdukurve dhe në këtë fundjavë në Podgoricë do të mbahet një takim rajonal parapërgatitor për Samitin e Londrës. Do të thotë që Komisionet Qeveritare të rajonit do të takohen në një takim pune për të filluar eventualisht ndonjë marrëveshje për të zbardhur fatin e personave të zhdukur”.

Lluka ka thënë për EO se Kosova ka pasur mundësi t’i vendos shumë kushte Serbisë, mirëpo as bashkësia ndërkombëtare që sipas tij e di që Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, nuk ka qenë i gatshëm të bëjë më shumë presion.

Lluka deklaroi se është fatkeqësi që institucionet e Kosovës në një periudhë kohore nuk e kanë pasur prioritet zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.