Njëherë liberalizimi pastaj anëtarësimi në BE, thotë Hoxhaj

Për Kosovën këtë vit duhet të jetë prioritet liberalizimi i vizave e më pas institucionet do të duhej të angazhohen për aplikim për statusin e vendit kandidatit për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE).

Zëvendëskryeministri Enver Hoxhaj, në një intervistë për Ekonomia Online, ka thënë se aplikimi për statusin e kandidatit nuk mund të bëhet pa zbatuar agjendën evropiane të reformave.

Hoxhaj nuk është i kënaqur me punën që është bërë deri tani sa i përket përmbushjes së obligimeve që institucionet kanë marrë.

“Unë mendoj që vëmendja më 2018 duhet ta kem tek liberalizimi i vizave edhe pse liberalizimi i vizave nuk është agjendë evropiane e mirëfilltë. Ne duhet të shohim se si Kosova gjatë javëve të ardhshme të ketë një plan kohor se kur merret vendimi për liberalizimin e vizave kur hynë vendimi në fuqi që njerëzit të udhëtojnë pa viza drejt Evropës dhe këto do ta kenë vëmendjen kryesore”, ka thënë ai.

Sipas zëvendëskryeministrit duhet të bëhen punë konkrete në mënyrë që në fund të viti të kenë një vlerësim lidhur me atë se sa është zbatuar agjenda evropiane e reformave.

“Tek statusi i kandidatit ne nuk mund të aplikojmë pa e zbatuar agjendën evropiane të reformave dhe nëse e shohim me përqindje se sa është zbatuar kjo agjendë mendoj që edhe vitin e kaluar edhe sivjet nuk është bërë punë e madhe duhet të bëjmë punë konkrete. Jam i mendimit që deri në fund të 2018-ës ta kemi një vlerësim dhe mandej nëse ne e kemi zbatuar agjendën evropiane të reformave që është një pako shumë e madhe atëherë vërtetë duhet të aplikojmë për statusin e kandidat”, tha Hoxhaj për EO.

Thaçi ta udhëheq dialogun final me Serbinë

Zëvendëskryeministri Hoxhaj më tutje ka folur edhe për dialogun final me Serbinë. Ai tha se ky dialog do të filloj në qershor të këtij viti për të përfunduar deri në verën e vitit të ardhshëm.

Ish-ministri i Punëve të Jashtme ka bërë të ditur se Qeveria dhe Partia Demokratike, pjesë e së cilës është Hoxhaj, do të mbështesin Presidentin Hashim Thaçin në udhëheqjen këtij dialogu.

“Mendoj që dialogu do të fillojë në qershor dhe do të përfundon ndoshta në fund të këtij viti apo mund të përfundojë në mes të vitit 2019. Tash ka një plan kohor prej partnerëve tanë perëndimor. Ka disa parime mbi të cilat duhet me u udhëheq faza e fundit të dialogut”.

“Ne si qeveri dhe Parti Demokratike i japim mbështetje të plotë zotëri Thaçi që ta udhëheq dialogun meqë zoti Thaçi edhe për shkak të pozitës së tij kushtetuese e udhëheq politikën e tij të jashtme dhe meqë dialogu nuk duhet të shihet vetëm nga konteksti i brendshëm i Kosovës”, tha ai.

Ndonëse tha se dialogu final me Serbinë do të jetë më i vështirë se sa mendohet, Hoxhaj shprehet i bindur se ai do të përfundoj me njohjen reciproke të shteteve.