BB dhe GIZ konstatojnë mundësi për rritje të arkëtimit të tatimeve në Kosovë

Në Administratën Tatimore të Kosovës dje janë prezantuar rezultatet paraprake nga testimi i Tatimit në të Ardhurat Personale, i bërë nga ekspertet e Bankës Botërorë dhe të GIZ-it.

ATK përmes një kumtese për media, ka bërë të ditur se ky testim ka pasur për qëllim të hulumtojë qasjet që mund të ndihmojnë në shtimin e efikasitetit në përmbushjen e obligimeve tatimore, përmes informimit të tatimpaguesve në kohë reale për obligimet e tyre tatimore.

“Nga ky testim janë nxjerr konkluzione për veprime e mëtutjeshme më qëllim të rritjes së deklarimit dhe pagesës të obligimeve tatimore. Përmes këtij informimi-letrave që do t’iu dërgohen tatimpaguesve do të sqarojmë së mosdeklarimi dhe mospagesa e tatimeve është cilësuar si i paqëllimshëm dhe nëse nuk deklaroni pas këtyre letrave (njoftimeve), ATK do ta cilësojë si zgjedhje të qëllimshme dhe si rrjedhojë tatimpaguesit do të mund t’i nënshtrohen kontrollit tatimor, si dhe përballjen me procedurat e parapara me legjislacionin tatimore”, thuhet në kumtesë, përcjell KsP.

Drejtori i Përgjithshëm Sakip Imeri, e vlerësoi këtë prezantim të bërë dhe kërkoi nga akterët e këtij testimi të vazhdojnë bashkëpunim me divizionet përgjegjëse brenda ATK-së, në mënyrë që të trajtohen rezultatet e këtij testimi.