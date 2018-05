Serbia ia tërheq vërejtjen Britanisë së Madhe për Kosovën

Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Ivica Daçiq siç shkruan gazeta e Beogradit "Novosti", ia ka tërhequr vërejtjen Britanisë së Madhe për shkak qëndrimit të saj që mbledhjet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të rrallohen.

Sipas shkrimit të kësaj gazete, transmeton Koha.net, Daçiq ia ka tërhequr vërejtjen ambasadorit britanik në Beograd se Serbia nuk do ta shikojë me sy të mirë Britaninë e Madhe nëse në gusht, kur do ta kryesojë Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, në rendin e ditës do ta vërë çështjen e rrallimit ose të ndërprerjes së mbledhjeve publike për shqyrtim të situatës në Kosovë.

Sipas kësaj gazete, Daçiq këtë qëndrim të qartë të Beogradit ua ka transmetuar edhe përfaqësuesve diplomatikë të Mbretërisë së Bashkuar në New York.

“Pala jonë mendon se pozicioni i Britanisë së Madhe ndaj mbledhjeve rreth Kosovës është i palejueshëm, aq më parë pasi që Londra do të jetë mikpritëse e samitit Bashkimi Europian – Ballkani Perëndimor ku do të përpiqet për stabilitet të rajonit i cili me këto aksione diplomatike të paralajmëruara, e rrezikojnë”, thotë kjo gazetë.

Mbledhjet e Këshillit të Sigurimit të KB-së në të cilat shqyrtohen raportet e sekretarit të Përgjtishëm për situatën në Kosovë mbahen në çdo tre muaj.

Kundër mbajtjes së të tillë të mbledhjeve janë edhe SHBA-ja e Franca si anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit si dhe tri vende të tjera perëndimore. Rusi dhe Kina janë kundër.