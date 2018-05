Tanja Fajon i del krah Shqipërisë: T’i hapen negociatat!

Tanja Fajon, politikanja sllovene e Brukselit, gruaja e cila u bë e dashur për shqiptarët për shkak të rolit të saj në liberalizimin e vizave në 2010-ën, është rikthyer me protagonizëm diplomatik për t’i dalë sërish krah Shqipërisë, kësaj here ndaj “kërcënimit” francez lidhur me hapjen e negociatave.

“…shpresojmë se Franca do të zbutet dhe në çështjen e Shqipërisë”,tha Fajon, e cila i është kundërvënë mesazheve të ftohta të presidentit Macron gjatë Samitit të Sofjes.

Ajo ka shprehur kritika ndaj qëndrimit se Ballkani Perëndimor duhet “të ankorohet” në BE.

“Ndonjëherë mendoj se Macron nuk është mjaftueshëm i vetëdijshëm se çfarë do të thotë pajtim, paqe dhe stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe cila është arsyeja pse zgjerimi është jetik për të gjithë Evropën”, tha Fajon për Tanjug.

Ajo beson se Franca ka një qëndrim të ashpër në lidhje me zgjerimin pasi është e shqetësuar për sigurinë dhe azilkërkuesit e rremë, të cilët ende vijnë kryesisht nga Shqipëria dhe Kosova.

Ajo tha se ishte optimiste se në qershor vendet e BE-së do të miratojnë hapjen e bisedimeve të pranimit për Maqedoninë dhe Shqipërinë, të cilat, sipas saj do ishin një hap pozitiv për të gjithë procesin e zgjerimit.

“Disa vende të Ballkanit Perëndimor vërtet kanë probleme me korrupsionin, krimin e organizuar, sundimin e ligjit etj. Por në të njëjtën kohë, ne në BE duhet të flasim edhe për aspekte pozitive të zgjerimit, pasi kemi nevojë për njëri-tjetrin”, tha Fajon duke folur si deputete e Parlamentit Europian, raporton Tesheshi.com

“Situata në lidhje me sigurinë dhe sfidat që janë të zakonshme në BE dhe Ballkanit Perëndimor janë një temë që është aktuale dhe është e vështirë për të shmangur. Kjo nuk do të thotë se të gjithë samiti nuk ka dhënë një zgjerim të qartë mesazh. Samiti në Bullgari nuk ka bërë disa përfundime të rëndësishme, ose ka sjellë iniciativa të rëndësishme ekonomike, energjetike dhe të telekomunikacionit ku është e mundur të ndërmerren hapa konkretë përgjatë procesit të zgjerimit”,tha Fajon.