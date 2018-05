Nga një muaj paraburgim dy personave për kanosje e kidnapim për një veturë në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, me kërkesë të Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej një muaji ndaj të pandehurve me iniciale K.E. dhe M.P. që të dy nga Prizreni.

Ata dyshohet se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “privim i kundërligjshëm i lirisë” dhe veprës penale në bashkëkryerje “kanosje”.

Ndërkaq, i pandehuri me iniciale K.E. dyshohet edhe për shkak të veprës penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe veprës penale “përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm”, kurse i pandehuri me iniciale M.P., për shkak të veprës penale “mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

Masa e paraburgimit prej një muaji do t’iu llogaritet për të pandehurin me iniciale K.E. prej datës 21 maj 2018, nga ora 01:20 minuta, ndërsa për të pandehurin me iniciale M.P. prej datës 21 maj nga ora 03:30 minuta dhe do të zgjasë deri me datën 21.06.2018.

“Me datën 21.05.2018, rreth orës 1:20 minuta në Prizren, të pandehurit në bashkëkryerje, në mënyrë të kundërligjshme e privon nga liria, dhe nën përdorimin e armës se mund t’i shkaktojnë ndonjë lëndim të rëndë trupor, në atë mënyrë që për shkak të një mosmarrëveshjeje që kishin në mes vete, ku i dëmtuari ia kishte shitur automjetin të pandehurit K.E., por nuk kishte mundur të ia siguronte dokumentet e veturës, të pandehurit e ndalojnë automjetin e markës ‘BMW’, të armatosur, fillimisht ia marrin çelësat e personit me iniciale L.S. pastaj të dëmtuarin me iniciale L.K. e nxjerrin nga automjeti me forcë duke urdhëruar që të futet në automjetin e të pandehurve të markës ‘GOLF 3’ pastaj pas një momenti e nxjerrin nga automjeti dhe dalin skaj rrugës gjithnjë duke e kanosur me armë edhe shtënë dy herë në ajër. Për një moment arrin policia dhe e arrestojnë të pandehurin e parë dhe më pas edhe të pandehurin e dytë”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.