Pasaporta japoneze më e fuqishmja në botë, e Kosovës e 91-ta

Ndërsa pasaporta më e fuqishme e botës është ajo e Japonisë, e Kosovës renditet në pozitën e 91-të. Me të mund të udhëtohet pa viza në 44 destinacione të botës.

Nga rajoni, Greqia e ka pasaportën më të fuqishme, e cila me 183 destinacione pa viza renditet e 6-ta, pas asaj vijon Sllovenia e 9-ta me 180, Kroacia, Bullgaria dhe Rumunia me nga 169 destinacione të 16-ta, Serbia e 36-ta me 130, Maqedonia renditet e 41-ta me 125 destinacione, Bosnjë dhe Hercegovina e 47-ta me 118 dhe Shqipëria e 48-ta me 114 destinacione.

Sipas Indeksit të Pasaportave të Henley, pasaporta më e fuqishme në botë në vitin 2018, u bë ajo e Japonisë, me të cilën mund të hyhet në 189 destinacione pa viza.

Vendin e dytë me 188 destinacione e morën Singapori dhe Gjermania, ndërsa të tretin Koreja e Jugut, Finlanda, Franca, Italia, Spanja dhe Suedia.

Në Indeks gjenden 199 pasaporta dhe 227 destinacione.

Ky është indeksi i pasaportave të botës