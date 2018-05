Qershori i sivjetshëm jo aq i mirë për pushime

Moti në Shqipëri nuk do jetë fort i favorshëm për ata që kanë planifikuar pushime në plazh gjatë muajit qershor. Reshjet e shiut do të na shoqërojnë jo vetëm në ditët e mbetura të majit, por edhe përgjatë qershorit, thonë sinoptikët.

Ata kanë parashikuar që ndryshe nga sa jemi mësuar vitet e fundit, qershori i këtij viti do të jetë i mbushur me ditë me shi.

Ditët e fundit të muajit maj pritet të mbeten pjesërisht të kthjellëta dhe pjesërisht me vranësira dhe shira. Kryesisht gjysma e parë e qershorit do të ketë prezencë të vranësirave dhe të reshjeve, kryesisht në zonat lindore dhe juglindore, dhe më pak shira do të jenë prezentë në gjysmën e dytë të qershorit.

Megjithatë, bregdeti do jetë më pak i rrezikuar në ditë të veçanta.

Sigurisht që do të ketë periudha që do të jenë shumë të favorshme për plazh dhe kryesisht zonat bregdetare janë më pak të prekura nga reshjet, ndërkohë që vetëm në periudha të shkurtra temperaturat e ajrit do të jenë relativisht më të ulëta se sa ato tipiket e bregdetit gjatë muajit Qershor.

Qershori do të jetë një muaj i freskët edhe sa i takon temperaturave, të cilat në ditë të veçanta do të jenë edhe më të ulëta se normalja e këtij muaji.