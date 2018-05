Inaugurohet rruga Shishtavec i Kukësit – Krushevë e Dragashit

Ambasadorja e BE në Tiranë, Romana Vllahutin ka vizituar Shishtavecin në Kukës. Ajo është pritur nga kryetari i bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu, ndërsa kanë inauguruar edhe rrugën që lidh zonën e Kukësit me Kosovën, përmes pikës së kalimit kufitar Shishtavec-Krushevë.

Vllahutin iu apeloi banorëve vendas që të mos largohen nga ky vend, sipas saj, i mrekullueshëm, ndërsa me rëndësi cilësoi ndërtimin e rrugës dhe hapjen e aeroportit të Kukësit. Për këtë të fundit, Vllahutin tha se delegacioni i BE në Tiranë ka biseduar me kryeministrin Edi Rama.

Mos u shpërngulni nga ky vend i mrekullueshëm. Nuk duhet të ndërtohen HEC-e në këtë vend të bukur. Gjendja e amortizuar dhe mosmirëmbajtja e rrugës Kukës-Shishtavec. Kërkohet mirëmbajtje e rrugës. Për hapjen e aeroportin ka lobuar edhe zyra e BE. Kam biseduar me qeverisjen qendrore dhe kryeministrin Rama, me hapjen e aeroportit do të ketë zhvillim të Kukësit.