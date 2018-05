Fondi 1.8 milion eurosh, peng i mosmarrëveshjeve në mes të komuniteteve

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Reçica, në Komisionin për të Drejtat Komuniteteve, për të raportuar për implementimin e projektit për ndërtimin e shtëpive të komuniteteve joshumicë ka thënë se nëse nuk ka dakordim mes komuniteteve, “unë do të kërkoj që mjetet 1.8 milionë euro për projekt t’i kthehen qeverisë për rishqyrtim”.

Deputeti i VV-së, Xhelal Sveçla, ka thënë se me këtë projekt ka lindur një problematikë e panevojshme.

“Duhet të përcaktoni prioritetet, duhet të shfrytëzohet dhe jo të kthehet në qeveri, duke pas parasysh nevojat e komuniteteve. Zbatojeni ligjin, e keni të qartë që nëse tejkaloni ndonjë komunitet ju bëni shkelje ligjore.

Ndërsa Danush Ademi nga 6+ ka thënë se i kanë kërkuar këto mjete, por deputeti Veton Berisha nuk kishte pranuar të nënshkruante.

“Ai është distancuar nga të gjitha kërkesat dhe tash na pengon këtë projekt”, ka thënë Ademi.

Ndërsa, përfaqësues të komunitetit egjiptian kanë shprehur pakënaqësi në lidhje me fondin për ndërtimin e shtëpive, duke kërkuar që të mos përjashtohen nga ky proces.

Veton Berisha nga komuniteti egjiptian gjatë raportimit të ministrit të MPM-së, Skender Reçica ka shprehur shqetësimin për neglizhencën e ndërtimit të shtëpive, duke bërë thirrje që kjo të mos bëhet për interesa politike.

“Ne kemi parë haptas që komuniteti egjiptian dhe goran po përjashtohen nga ky fond. Kjo është arsyeja se e kemi parë pse po neglizhohet procesi i ndërtimit të shtëpive. Nuk duhet neglizhohet për interesa politike. Ne nuk shantazhojmë dhe as nuk do ta rrëzojmë qeverinë, por do të kërkojmë që edhe komuniteti jonë të përfshihet në fond. Do të kërkojmë drejtësi. Nga grupi 6 + është thënë se nëse komuniteti juaj merr pjesë në këtë buxhet do të bëhet kiameti. Nëse e pret pajtimin mes neve, sepse vetë fakti se kërcënohet dhe thuhet se do të bëhet kiameti, atëherë mos prit dakordancë. Pse unë duhet të përjashtohem? Ka mekanizma ligjorë që të fillohet sa më parë implementimin”, tha ai.

Ministri për Kthim dhe Komunitete, Dalibor Jevtiq, nuk i është përgjigjur kërkesës së komisionit.