Në Tuz policia malazeze largon flamurin kombëtar shqiptar

Edhe çka duhet të ndodhë, që shqiptarët në Mal të Zi, e në veçanti ne në Malësi, t’i kthejmë shpinën këtij pushtetit dhe hyzmeqarëve të tij?!, reagon Lidhja Demokratike Shqiptare, pas heqjes së flamurit kombëtar nga qendra e qytetit të Tuzit.

Dje, në mëngjes, në vigjilje të festimit të pavarësisë së shtetit, në qendër të Tuzit kishte “mbi” një flamur shqiptar. Në qendër të qytetit me shumicë shqiptare, një flamur i garantuar edhe me kushtetutë e me ligj, u bë shkas për angazhim të forcave të panumërta të policisë, të cilat erdhën dhe e rrethuan, pritën ekspertët, dhe pastaj triumfalisht e ‘arrestuan’, në sytë e dhjetëra qytetarëve.

Duhet shtuar kësaj se, siç dihet, ditë më parë kryeministri i Malit të Zi, paralajmëroi tela me gjemba me Shqipërinë, kur Mali i Zi të hyjë në BE, kurse me Kosovën sigurisht do të ngrehin mure.

Besojmë se këtu është rasti të përmendet edhe sjellja jonjerëzore e palës malazeze në kufi, me shtetas shqiptarë, që vijnë si fuqi punëtore, e pa të cilët ekonomia jonë bujqësore do të rrënohej.

Edhe çka duhet të ndodh më, që shteti shqiptar të reagojë në këto shkelje që i bëhen popullit, ndaj të cilit ka obligim kushtetues?!

Pa na thuani tani, a e meritojnë votën DPS dhe hyzmeqarët e tij!? – thuhet në një reagim të LDSH-së.