Vranët e shi ditëve në vijim

Mot jo stabil me vranësira dhe reshje lokale shiu pritet të marrë gjatë javës në Kosovë.

Temperaturat e ajrit gjatë kësaj periudhe do të luhaten rreth vlerave mesatare. Minimalet do të sillen nga 12 deri në 14 gradë celsius, ndërsa maksimalet nga 21 deri në 25 gradë celsius.

22.05 - Mot kryesisht me vranësira. Pasdite reshje lokale shiu, vende-vende me bubullima.

23.05 - Paradite pjesërisht vranët. Gjatë ditës kryesisht me vranësira, e pasdite dhe në mbrëmje zhvillime të shtrëngatave me shi, transmeton KP.

24.05 - Mot kryesisht me vranësira dhe kohë pas kohe me shi. Gjatë ditës vende-vende reshjet do të shoqërohen edhe me bubullima.

25.05 - Mot pjesërisht i vranët. Në mesditë vende-vende priten reshje të dobëta shiu.