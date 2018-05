Zëvendësministrat e paprekshëm

Numri i madh i ministrive dhe posteve nën-ministrore, nuk do ta dërgojë Qeverinë e Kosovës në një proces të ristrukturimit apo riformatimit të brendshëm.

Nga kabineti i kryeministrit të Kosovës thonë se qeveria është duke funksionuar mirë dhe aktualisht nuk shihet si e nevojshme që të ketë ndonjë ndryshim.

Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Halil Matoshi, tha për Radion Evropa e Lirë se me përbërjen që ka Qeveria Haradinaj, po funksionon mirë dhe njësoj do të vazhdohet tutje.

“Qeveria e Kosovës është duke i kryer obligimet e saj ligjore e kushtetuese me kapacitet të plotë dhe as që është diskutuar mundësia për riformatim të qeverisë dhe do të shkojmë tutje me këtë formacion”, tha Matoshi.

Në anën tjetër, nga zyrtarët ndërkombëtar në Kosovë, shpesh është ngritur çështja e numrit të madh të zëvendësministrave. Qeveria aktuale ka 74 zëvendësministra.

Shefja e Zyrës së BE-së në Prishtinë, Nataliya Apostolova ditë më parë kishte theksuar se me një menaxhim më të mirë, pagat që shpenzohen për numrin kaq të madh të zëvendësministrave do të mund të orientoheshin për zhvillim dhe reformë të thellë në arsim.

Por, Matoshi në anën tjetër thotë se nga monitorimet dhe raportet e para të punës së zëvendësministrave, sipas tij, vërehet se të njëjtit janë duke kryer punën mirë dhe nuk janë shënuar parregullsi.

Aktualisht është në proces edhe hartimi dhe miratimi i Ligjit për qeverinë, por i cili nuk besohet se do të fuqizohet gjatë mandatit të kësaj qeverie.

“Raportet e para janë impresive, do të thotë secili është angazhuar në detyrën e vet. Ligji për qeverinë është në proces dhe unë nuk pres që do të ndodh ndonjë ndryshim në këtë mandat. Ligji derisa të miratohet në Kuvend merr kohë”, tha Matoshti.

Ndërkohë, deputeti Haxhi Shala, nga Nisma Socialdemokrate, parti kjo pjesë e Qeverisë Haradinaj thotë se nuk sheh ndonjë nevojë për riformatimin e qeverisë. Por, sipas tij, kjo qeveri dhe të tjerat do të duhej të funksiononin në bazë të ligjit.

“Duhet të nxjerrim Ligjin mbi funksionin e qeverisë dhe në kuadër të ligjit të mendohet se çfarë dhe sa ministri do të ketë, sa ministra e zëvendësministra e kështu me radhë. Kjo është dashur të bëhet më herët dhe jo format e qeverive t’u lihen në dorë koalicioneve që formohen dhe ato të emërojnë ministra e zëvendësministra të panevojshëm”, tha Shala. “Kjo qeveri është mirë që sa më shpejt të sjellë në Kuvend ligjin”.

Numri i madh i ministrave dhe sidomos i zëvendësministrave është kritikuar vazhdimisht edhe nga përfaqësuesit e shoqërisë civile me konstatimin se përveç që dëmtohet buxheti i Kosovës e bën jo funksionale edhe punën e qeverisë.

Në organizatën joqeveritare 'Fol', thonë se çfarëdo riformatimi i kësaj qeverie nuk e ndryshon gjendjen e qeverisjes në vend.

Jeton Zulfaj, menaxher i programeve në ketë organizatë, thekson se qeverisë aktuale i mungon shumica apo numrat në Kuvend, çka sipas tij, është edhe më shqetësuese. “Riformatimi ndoshta nuk kishte me qenë zgjidhja derisa legjitimiteti në Kuvend është shumë i kontestuar. Qeveria nuk i ka numrat në Kuvend që ta rifreskojë qeverinë përmes riformatimit”.

Sipas Zulfaj, kur një qeveri e humb shumicën shtrohet edhe nevoja e organizimit të zgjedhjeve.

“Nëse mundet një shumicë parlamentare të arrihet edhe pa shkuar në zgjedhje, atëherë kjo na çon në një situatë të re. Mirëpo riformatimi në një qeveri kur janë afër 80 zëvendësministra, nuk do të ndryshonte modelin e qeverisjes”, tha Zulfaj.

Koalicioni aktual qeverisës përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Social Demokrate, Aleanca Kosova e Re, Lista Serbe e cila merr pjesë vetëm pjesërisht në punën e ekzekutivit dhe disa parti tjera më të vogla.

Qeveria e Kosovës, është kritikuar nga shoqëria civile për faktin se ka shumë ministri, duke i lënë pas, jo vetëm vendet e rajonit, por edhe më gjerë.

Sipas përfaqësues të shoqërisë civile, ky numër i kabinetit konsiderohet luks i panevojshëm.

Kabineti qeveritar deri më tani përbëhet nga Ramush Haradinaj kryeministër, pesë zëvendëskryeministra dhe 21 ministra, të cilët i kanë edhe zëvendësit e tyre.

Besohet se kabinetit qeveritar me një numër kaq të madh të ministrave dhe zv.ministrave është krijuar për shkak të përmbushjes së kërkesave të partive të shumta që ka koalicioni aktual.