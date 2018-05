Lluka mohon të ketë thënë se pagat në PTK do të ulen për 40 për qind

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka demantuar lajmin për uljen e pagave prej 40 për qind për punëtorët e Postës dhe Telekomit të Kosovës.

Lluka, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se të gjitha lajmet që lidhen me këtë temë janë spekulime, pa asgjë të vërtetë, sepse, siç thotë ai, kjo ulje e pagave asnjëherë nuk është përmendur nga ai.

“Ulja e pagave prej 40% për Telekomi i Kosovës është një spekulim dhe nuk është thënë asnjëherë nga asnjë zyrtar Qeveritar. Në asnjë moment nuk e kam përmendur idenë për ulje drastike të pagave siç po flitet në portale përmes një lajmi të shkruar nga KosovaPress. Ajo çfarë kam deklaruar dhe qëndroj prapa është fakti që Telekomi është në krizë serioze dhe para falimentimit, gjë që është raportuar nga vetë Bordi i Telekomit dhe si rezultat, do të merren masa për shpëtimin e këtij aseti strategjik për vendin”, ka shkruar Lluka, raporton Koha.net.

Telekomi, sipas ministrit të MZHE-së, ka një humbje prej 15 milionë euro në vit dhe duhet të gjenden forma se si t’i mbulojmë këto humbje.

“Masat se pari do të fokusohen në ulje të shpenzimeve operative siç janë qiratë, kostot e mirëmbajtjes dhe marketingut. Nëse këto masa nuk janë të mjaftueshme për mbulimin e të gjitha humbjeve, atëherë do të prekën të fundit edhe pagat për humbjen e mbetur. Në asnjë formë zvogëlimi nuk do të jetë 40%”, ka theksuar ai.

Ai thotë se brenda një jave do të pranojnë planin e ristrukturimit nga Bordi i Telekomit, ku parashihen edhe masat emergjente që duhen të ndërmerren nga Bordi i Telekomit me aprovim të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

“Si Ministër i Zhvillimit Ekonomik, jam i palëkundur në mbrojtjen e interesit publik dhe afarizmit të ndërmarrjeve publike. Telekomi i Kosovës është pronë e qytetarëve të Republikës së Kosovës, rrjedhimisht nuk mund të qëndrojë indiferent ndaj rrezikut që po i kanoset kësaj ndërmarrje e që shpejtë edhe mund të falimentojë. Bashkë me Kryeministrin, Bordin e Drejtorëve dhe Sindikatën e Punëtorëve, do t’i japim zgjidhje problemeve dhe do të ndalojmë falimentimin e ndërmarrjes, kjo përkundër presioneve e pakënaqësive”, ka shkruar Lluka.

Gjatë ditës së sotme, agjencia e lajmeve Kosovapress, ka raportuar se ministri Lluka ka thënë se pagat e punëtorëve të PTK-së do të ulen për 40 për qind nga muaji i ardhshëm.

