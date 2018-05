Kosovarët prijnë për marrjen e shtetësisë në Zvicër, pas tyre gjermanët e italianët

Në Kantonin e Aargau-t, gjatë vitit 2017 kanë marrë nënshtetësinë zvicerane gjithsej 2150 shtetas të huaj.

Shtetasit e Kosovës, janë të parët në listë sa i përket pajisjes me pasaportën zvicerane. Bëhet fjalë për 413 kosovarë të “zviceranizuar” gjatë vitit 2017 në këtë kanton, shkruan sda.ch, përcjell albinfo.ch.

Menjëherë pas kosovarëve vijnë gjermanët, me 357 natyralizime të reja dhe pas tyre, italianët, me 336. Në vendin e katërt, por me një numër dukshëm më të vogël, 166, vijnë të natyralizuarit me shtetësi turke.

Në kanton, në fund të vitit të kaluar ishin duke pritur 1531 kërkesa për pasaportë, nga 2672 persona, thuhet në raportin e publikuar të premten nga Zyra Kantonale e Statistikës.

Komunat, pas ndarjes së të drejtës për nënshtetësi në nivel komunash, i kanë dërguar për trajtim të mëtutjeshëm në nivel kantonal 1457 kërkesa të 2586 personave.

Dhjetë persona i kanë tërhequr kërkesat e tyre ndërsa njëkohësisht, kërkesat e 13 personave janë hedhur poshtë.