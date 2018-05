Vuçiqi beson se zgjidhja e Kosovës do të jetë e pranueshme për qytetarët e Serbisë

Kryetari i Serbisë Aleksandar Vuçiq ka deklaruar sot në Sofje se shpreson se do të bëhet zgjidhja për çështjen e Kosovës e cila do të jetë e pranueshme për qytetarët e Serbisë dhe se, siç ka thënë, do t’i japë të gjitha nga vetja e do të luftojë që ajo zgjidhje të ndodhë, transmeton Koha.net.

"Dua të besoj se Serbia në periudhën e ardhshme do të ketë forcë të mjaftueshme, nëse ka vullnet për kompromis në palën tjetër, që të arrihet te zgjidhja e pranueshme për qytetarët e që ka të bëjë me Kosovën”, citon tanjug të ketë thënë ai.