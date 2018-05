Policia e Kosovës nuk e kontrollon një pjesë të kufirit me Serbinë

Në seancën e Kuvendit që është u ngrit edhe cështja e kontrollimit të kufirit nga ana e Policisë së Kosovës.

Është shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, i cili e ka ngritur këtë shqetësim të tij dhe njëkohësisht e ka pyetur ministrin e Punëve të Brendshme nëse Policia e kontrollon tërë kufirin me Serbinë, pasi ka shqetësime nga ana e banorëve të Karaçevës, fshat ky i komunës së Kamenicës në të clin shpesh raportohet për hyrje të polciisë serbe në territorin e Kosovës.

Duke u përgjigjur në pyetjen e Hotit ministri Gashi, theksoi se përgjegjësia për mbikëqyrjen e vijës kufitare me Serbinë është ende nën mandatin e KFOR-it, i cili nuk e ka dorëzuar mandatin te Policia e Kosovës, ashtu siç e ka dorëzuar në pjesët tjera të vijës kufitare me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi.

“KFOR-i mendon që pjesa e kontestuar ndërmjet fshatrave Novosellë dhe Karaqevë është nën juridiksionin serb në bazë të marrëveshjes tekniko-ushtarake të Kumanovës të vitit 1999 dhe të nënshkruar ndërmjet KFOR-it dhe ushtrisë serbe. KFOR-it respekton këtë marrëveshje dhe kërkon të respektohet edhe nga ana e Policisë së Kosovës. Pavarësisht kësaj gjendje praktike, Policia e Kosovës është e pranishme në kufirin me Serbinë dhe e mbikëqyr këtë pjesë të kufirit në bashkëpunim me KFOR-in. Përjashtim bënë vetëm pjesa e vijës kufitare mes fshatrave Karaqevë e Poshtme, Karaqevë e Epërme dhe Buhovitët, e cila është e pamundur të realizohet nga ana e Policisë së Kosovës, për shkak të urdhëresës së komandantit të KFOR-it Salvadore Farina të 12 majit 2014, e cila e ndalon përdorimin e rrugës ‘bay pass’, që e lidh rrugën e vetme e cila mundëson Policisë së Koso vës të ketë qasje në këto fshatra”, tha Gashi.

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka ngritur problemin e përmbaruesve privat. Ajo tha se në kohën kur Ministria e Drejtësisë udhëhiqej nga Hajredin Kuçi, u miratua Projektligji për procedurën përmbarimore, për të cilin kishin paraqitur amendamente për heqjen e përmbaruesve privat, por të jenë vetëm përmbarues publik në mënyrë që ta kenë parasysh interesin publik e jo privat, siç bëjnë ata privat sot.

“Atë kohë thuhej nga Hajredin Kuçi se do t’i ndihmonte sistemit të drejtësisë, nuk do t’i dëmtonte qytetarët, do të reduktonte lëndët, në atë kohë ishin 150 mijë lëndë të pazgjidhura, ndërsa sot përkundër përmbaruesve privat kemi rreth 300 mijë lëndë të pazgjidhura. Edhe pas katër viteve po shihet se ne kemi pasur të drejt. Aktualisht janë 140 milionë borxhe të pashlyera për rastet e shpronësimeve gjithandej Kosovës qoftë për komunat qoftë për qytetarët. Ajo çfarë është e papranueshme, është se çështja e përmbaruesve privat problematizohet me së shumti një ditë dhe atë shumë rrallë, saktësisht sa herë shohim ndonjë qytetarë që vuan nga vendimet e përmbaruesve privat”, theksoi ajo.

Sipas saj, përmbaruesi privat nuk merret me të fortit, por merret me ata të ligët, si pensionistin, ata me raste sociale e tjerë.

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu, derisa kishte pyetje për ministren e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Albena Reshitaj, e cila nuk ishte e pranishme, theksoi se i ka humbur kuptimi i pyetjeve parlamentare, meqë mungesa e ministrave po bën që deputetët mos të jenë të interesuar të bëjnë pyetje.

“Po dëgjoi në mediat e Kosovës për pasivitetin e deputetëve dhe dje e pashë lajmin me të fresktët që 62 për qind e deputetëve nuk kanë bërë fare pyetje dhe unë mendoj që duhet përfundimisht të tregohet që kjo është një nga arsyet pse deputetët nuk kanë motiv që të ngrisin qështje dhe të bëjnë pyetje. Sepse prej të gjitha pyetjeve parlamentare që unë kam bërë gjatë kësaj legjislature kam marrë vetëm dy përgjigje. Kështu që i ka humbur kuptimi edhe i pyetjeve parlamentare nga ana e deputetëve të Kuvendit të Kosovës”, tha Musliu.