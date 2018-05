Haradinaj dhe Thaçi takojnë presidentin Macron

Kryeministri Ramush Haradinaj dhe presidenti Hashim Thaçi në kuadër të Samitit të Sofjes, janë takuar me presidentin francez Emmanuel Macron.

Fotografi nga ky takim ka publikuar kryeministri Haradinaj, i cili ka vlerësuar atë që Franca ka bërë për Kosovën në 20 vitet e fundit.

“Në margjinat e Samitit të Sofjes, një takim i frytshëm me Presidentin francez, Emmanuel Macron, ku bashkë me presidentin Thaçi po e përfaqësojmë Kosovën. Franca në 20 vitet e fundit ka bërë shumë për Kosovën dhe tani, derisa po bëhemi gati për tu bashkuar me familjen evropiane, ky raport duhet të thellohet më shumë në të gjitha fushat me synim të vetëm përmbushjen e kushteve dhe standardeve evropiane përgjatë procesit integrues”, ka shkruar Haradinaj.