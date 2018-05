Bajrami: Ministria e Infrastrukturës po vazhdon monopolin

Seanca e Kuvendit të Kosovës ka nisur me shqetësimin e deputetëve të LDK, lidhur me homologimin e mjeteve rrugore, ku u kërkua nga Ministrisë së Infrastrukturës dhe qeveria që mos të krijojnë monopol.

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka ngritur çështjen e udhëzimit administrativ për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për homologim të mjeteve rrugore i Ministrisë së Infrastrukturës i nënshkruar më 12 prill, të këtij viti.

Ajo tha se kur ka mbetur me pak se një vit e skadimit të kontratës me kompaninë “Eurolab”, respektivisht Devollëve dhe Ministrisë së Infrastrukturës të përfundojë dhe Qeveria të lirohet nga monopoli, ministria me këtë udhëzim i siguron një jetëgjatësi të pafund kësaj kompanie.

“Në vend që Ministria e Infrastrukturës të kujdeset për interesin e juaj, ajo me krejt kreativitetin e saj e përdorë në funksion të ruajtjes së interesit të kompanisë që e ka monopolin që dhjetë vite në treg. Kështu futja në treg e operatorëve tjerë sipas këtij udhëzimi administrativ varet komplet nga vullneti i kompanisë e cila e ka homologimin. Neni 7 i këtij neni administrativ është në kundërshtim të plotë me nenin 119 të Kushtetutës së Kosovës i cili thotë, se veprimet që kufizojnë konkurrencën përmes vendosjes së abuzimit të pozitës dominuese ose praktikave që e kufizojnë konkurrencën janë të ndaluara në përjashtim kur këto lejohen me ligj. Ky udhëzim është në kundërshtim edhe me ligjin 05/L132 nga i cili derivon”, tha Bajram, përcjell kp.

Deputetja Bajrami përmendi vendet e rajonit ku homologimin e kryejnë disa kompani, siç është Britania në të cilën janë 40 kompani që e kryejnë homologimin, në Mal të Zi janë 7 kompani.