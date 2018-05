Kryeministri sllovak thotë se askush nuk po kërkon nga ta të njohin Kosovën

Kryeministri sllovak, Peter Pelegrini, tha në Parlament në Bratislavë përpara samitit të Bashkimit Evropian në Sofje se askush nuk i kërkon Sllovakisë të njohë shtetin e Kosovës.

Ai gjithashtu tha se Bratislava zyrtare nuk e ka ndërmend të ndryshojë asgjë në mënyrë që të njohë shpalljen e pavarësisë, shkruan KP.

“Askush nuk na kërkon të njohim Kosovën. Sllovakia nuk e ka ndërmend që të ndryshojë asgjë lidhur me këtë. Nuk do të ishte sinjal i mirë nëse bisedimet e nesërme do të kalonin në një format tjetër dhe jo me 28 liderët”, tha Pelegrini me rastin e vendimit të kryeministrit spanjoll për të bojkotuar samitin dhe të mos ulet në Sofje në të njëjtën tryezë me përfaqësuesin e Kosovës.