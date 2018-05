Deklaratën për Ballkanin e miratojnë 28 liderë të BE-së, por ai i Spanjës nuk merr pjesë në Samit për shkak të Kosovës

Janë kryer të gjitha përgatitjet jo të lehta për Samitin e Sofjes, që zhvillohet të mërkurën mbrëma dhe të enjten, shkruan sot Koha Ditore.

Së pari do të zhvillohet një takim i 28 liderëve të BE-së kushtuar temave si agjenda digjitale, Irani dhe raportet tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pastaj të enjten do të zhvillohet edhe Samiti i veçantë kushtuar Ballkanit Perëndimor, i pari i tillë që nga Samiti i Selanikut para plot 15 vjetësh.

Në Këshillin e BE-së është konfirmuar sot se përfaqësuesit e 28 shteteve anëtare të BE-së kanë rënë dakord për tekstin e deklaratës së përbashkët, që do të miratohet në Samitin për Ballkanin Perëndimor dhe ai tekst, për të cilin ka shkruar “Koha ditore” të hënën, nuk do të ndryshojë. Një zyrtar i lartë i BE-së, duke rikujtuar se ka qenë vështirë të arrihet konsensus në BE rreth këtij teksti për shkak të 5 vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, e ka quajtur këtë si një të arritur të madhe, sepse tash së paku rreth tekstit ekziston pajtim i të gjithë 28 liderëve të shteteve anëtare që nuk e kanë njohur Kosovën, posaçërisht Spanja, që nuk kanë dashur që edhe Kosova të jetë pjesë e negociatave për deklaratë të përbashkët, dhe në fund është gjetur formula, sipas së cilës liderët e 28 shteteve anëtare e miratojnë deklaratën, ndërsa “partnerët nga Ballkani Perëndimor” pajtohen me të.

