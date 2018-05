Kuçi thotë se Haradinaj në qeveri nuk do të duhej t’i kishte liderët politikë

21:14 - Hajredin Kuçi, dikur numri dy i qeverisë, sonte në Rubikon analizoi punën e qeverisë aktuale. Sipas tij, kryeministri Haradinaj nuk do të duhej të kishte në përbërje të qeverisë edhe liderë të partive.

Behgjet Pacolli është një ndër liderët i cili po ashtu udhëheq ministrin e Jashtme.

“Unë kam qenë zëvendëskryeministër përnime. Kur kam ardhur në emisionin tuaj dhe kam thënë se në qeveri ndodh kështu dhe s’ka ndodh asnjëherë të thonë se e kam gabim. Nuk besoj që asnjë nga ata ka fuqi të thotë kështu ndodh në Kosovë pasi secili prej tyre përfaqëson një parti”, ka thënë ai.

Kuçi i quan histerike reagimet e ambasadorëve në natën kur u tentua shfuqizimi i Speciales

20:49 - Deklaratat e ambasadorëve në natën kur deputetë të PDK-së tentuan pa paralajmërim dhe jashtëligjshëm ta shfuqizojnë Gjykatën Speciale, Hajredin Kuçi i ka quajtur reagime histerike.

“I ftoj të gjithë që të kenë partneritet të plotë me SHBA-në dhe BE-në por i ftoj të gjithë partnerët ndërkombëtarë që të na ruajnë identitetin edhe neve”, ka thënë ai.

Madje, Kuçi propozoi që zgjidhja më e mirë për këtë çështje do të ishte referendumi.

Kuçi përkrah Thaçin për dialogun me Serbinë

20:43 - Hajredin Kuçi i beson Hashim Thaçit udhëheqjen e dialogut me Serbinë, pasi siç thotë ai, nuk e ka asnjë dilemë se ai mund ta dëmtojë Kosovën.

“Negociatori me përvojë më të gjatë në vendin tonë, negociatori i cili ka tregu sukses në Rambuje dhe Vjenë. Jam i bindur që në tavolinë, ka qenë me të gjithë, prej ish- presidentit Rugova, presidentit Sejdiu, pastaj kryeministrave tjerë, nuk ka asnjë negociatë, po them në Vjenë e tutje që s’kam marrë pjesë në takimet e ‘elefantëve’. Unë po them që e ka afinitetit për negociatat, jo duke i mohu të tjerët por afinitetin për negocim të tillë më të respektuar”, deklaroi ai.

Kuçi paralajmëron rrugë të gjatë deri te marrëveshja finale mes Kosovës e Serbisë

20:33 - Sipas Hajredin Kuçit, marrëveshja finale mes Kosovës e Serbisë mund të mos gjejë zgjidhje të shpejtë. Ai nënvizon që asnjë marrëveshje përfundimtare nuk duhet të arrihet pa i pasur premisat përfundimtare.

“Janë tri lloje temash që duhet t’i zgjidhim. Temat e së kaluarës, çështja e të pagjeturve, dëmet e luftës, njohjen reciproke dhe tërësia territoriale. Tema e së tashmes që kanë të bëjnë me marrëveshjet që janë arritur deri tash, integrim in e Kosovës në Union Evropian dhe atë të Serbisë dhe temat e së ardhmes, mos ta pengojmë njëri tjetrin në OKB, UNESCO, etj.”, ka thënë ai.

“Asnjë ‘zor’ nuk e kemi ne që të bëjmë veprime të tilla që nuk na garantojnë”, theksoi Kuçi.

Në gjithë këtë situatë, sipas Kuçit, Serbia veçse ka marrë shpërblimin e vet.

“Vetë fakti që ne kemi respektu pakon e Ahtisaarit, që kemi shumë pengesa në kuptimin institucional, funksional, kushtetues, garanca për minoritetet. Duhet t’i garantojmë implementimin e tyre”, u shpreh ai.

Kuçi nuk pret njohje nga Serbia para krijimit të AKS-së

20:23 - Dëshira i quan Hajredin Kuçi deklaratat se fillimisht Serbia duhet ta njoh Kosovën dhe pastaj të krijohet Asociacioni i Komunave serbe.

“Kishte me qenë mirë të na njoh me 17 shkurt 2008. Në politikë duhet të jemi real politik, dëshirat mund të jenë në një organizatë joqeveritare, në një organizatë civile, në botën akademike”, u shpreh ai.

Sipas tij, Kosova është në një situatë të tillë ku nuk ka njohjet prej pesë shteteve anëtare të BE-së dhe se në OKB nuk kalon rezoluta për anëtarësim në BE dhe ndryshimi i rezolutës 1244 për shkak të Rusisë.

“Pra, po e shohim se është një çelës bllokues dhe ne duhet të punojmë. Partnerët tanë duhet të jetë i kushtëzuar. Ne duhet t’i besojmë dikujt dhe në partneritet me ata duhet të arrijmë. Edhe ne nuk duhet të ngutemi të bëjmë veprime të tilla. Na kanë garantuar në Vjenë se nëse e pranoni pakon e Ahtisaarit do të kaloni në Këshill të Sigurimit dhe nuk ndodhi. Kem i bërë kompromise të dhimbshme”, ka thënë Kuçi.

Kuçi: Asociacioni nuk duhet të mbetet si pjesë e çmimit të finales me Serbinë

Asociacioni i komunave me shumicë serbe në asnjë mënyrë nuk duhet të mbetet pjesë e çmimit final në raportet Kosovë-Serbi. Nënkryetari i PDK-së, Hajredin Kuçi pas një kohë të gjatë jashtë skenës politike dhe paraqitjeve televizive , në Rubikon të KTV-së ka thënë se çështja e Asociacionit duhej të kryhej menjëherë pas shkuarjes në Kushtetuese.

“Sa ma vonë që do të jetë, ambiciet e Beogradit, ndërhyrjet e tyre edhe nëse mbetet për marrëveshjen që po i themi juridikisht, unë e pata quajt traktat të paqes, çmimi do të jetë më i lartë. Asociacioni nuk duhet të mbetet si pjesë e çmimit final”, ka thënë ai.

Ai thekson se qasja e Kosovës duhet të drejtohet kah qytetarët serb të Kosovës të komunave me shumicë serbe si pjesë të vendit.

“Pushteti nuk ndahet në pushtet republike dhe nivel lokal, nuk ka pushtet të ndërmjetëm. Çdo ndryshim tjetër duhet ta ndryshojë Kushtetutën. Besoj që kompromiset me pakon e Ahtisaarit kanë qenë të mjaftueshme për ndryshim të tillë”, shpjegoi tutje Kuçi.