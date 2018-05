Çfarë është e rëndësishme të dini rreth aborteve!

Aborti spontan në të shumtën e rasteve ndodh në tremujorin e parë të shtatzënisë. Sipas doktorëve përjetohet rëndë dhe shpesh lidhet me anomalitë gjenetike të fetusit ose mos pozicionimin e vezës së fekonduar në mitër.

Shkaktarët e abortit janë të shumtë, duke filluar nga anomalitë kromozomale, problematikat që mund të shfaqen në gravitetin e mitrës, problemet me qarkullimin e gjakut të gruas, këto janë vetëm disa nga shkaqet e aborteve spontane”, shtoj gjinekologia, Dr. Edibe Hoda – Borovci nga Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari”

Simptomat mund të jenë nga dhimbja e barkut, apo gjakderdhje, apo nëse thuhet se nuk ka shenja të shtatzënisë si e vjella apo nausea e mëngjesit, menjëherë krijohet dyshimi te doktori, duke rekomanduar kontrollin rreth gjendjes së frytit.

Gjithashtu, sipas dr. Hoda-Borovci në emisionin Ninullë ka shtuar se, nëse një grua në fillimin e shtatzënisë vëren rrjedhje vaginale (gjakderdhje të freskët apo ngjyrë kafe), menjëherë duhet të lajmërohet te gjinekologu-obsteter, me qëllim të verifikohet nëse kemi të bëjmë me abort apo rrezik për abort, duke marrë masa të duhura varësisht nga gjendja e frytit, për ta shpëtuar atë nga aborti. Kjo bëhet duke u kujdesuar që të verifikojmë se, në rast se kemi frytin e shëndetshëm, rrahjet e zemrës janë, edhe pse ndonjëherë ka matoma apo gjakderdhje jashtë qesës gestative, atëherë bëhet tentimi që të parandalohet aborti duke kërkuar nga gruaja regjim shtrati, ndalimin e punëve fizike, marrjes së terapisë me rregull, të cilat mundësojnë tejkalimin e rrezikshmërisë së abortit në shumicën e rasteve.

Një tjetër sugjerim nga doktoresha ka të bëj me rastet kur gruaja nganjëherë ka dhimbje apo gjakderdhje gjatë natës dhe për shkak të pamundësisë apo distancës me qendrat spitalore, e pret mëngjesin për vizitë, në këtë rast sugjerohet që të pijë sa më shumë ujë, sa më shumë lëngje, ta ruaj qartësinë dhe në momentin e parë që mundet të vizitoj gjinekologun.

Gruaja që përjeton abortin spontan, do të përjetoj një gjendje jo stabile, si nga ana psiqike ashtu edhe fizike, së paku në javët e para të abortit. Për këtë arsye, rekomandohet që 3-6 muaj të jetë pauza e tentimit për shtatzëni dhe ndërkohë gjatë kësaj periudhe rekomandohet që të bëhen vizitat paraprake, hulumtimi pse ka ardhur deri te aborti, si dhe nëse ndodh vetëm një abort atëherë nuk duhet marrë shumë tragjike, pasi që thuhet se çdo e 5 femër përjeton një abort spontan, kurse në rastet kur ndodh më shumë se 2 herë, atëherë kalon në abort habitual dhe duhet të trajtohet gruaja detajisht me analiza apo ndonjëherë edhe me ndonjë intervenim gjinekologjik apo identifikimi I situatës nga vjen aborti.

Është shumë e rëndësishme, që qiftet të këshillohen para, gjatë dhe pas shtatzënisë me gjinekologun, me qëllim që të informohen për të gjithë procesin e shtatzënisë, duke marrë informacionet adekuate për një shtatzëni të suksesshme, shtoj dr. Hoda – Borovci, Gjinekolog-Obsteter në Klinikën Amerikane “Dr. Behar Kusari”

*Artikulli i sponsorizuar nga Klinika Amerikane “Dr. Behar Kusari”