Daçiqi në OKB, shpreson se NATO e BE do të mbajnë qëndrim kundër ushtrisë së Kosovës

Shefi i diplomacisë së Serbisë, Ivica Daçiq, në fjalën e tij para Këshillit të Sigurimit të OKB-së në New York, ka thënë se formimi i Ushtrisë së Kosovës është një hap drejt destabilizimit të sigurisë në Kosovë dhe rajon.

Ai tha se këtë nuk e lejon as Kushtetuta e Kosovës dhe se e vetmja forcë ushtarake është KFOR-i.

“KFOR-i do të mbajë qëndrim neutral. BE dhe NATO shpresoj se do të vazhdojnë të mbajnë qëndrim kundër ushtrisë së Kosovës”, u shpreh kryediplomati serb.

Ai ka folur edhe për marrëveshjet e Brukselit, duke thënë se asociacioni i komunave me shumicë serbe duhet të themelohet në bazë të këtyre marrëveshjeve bazike, ndërsa Prishtina zyrtare, sipas tij, nuk është e interesuar për formimin e tij.

“Ndryshimet eventuale me miratimin e KS do të ishte shkelje e madhe. Transferimi i kompetencave te Prishtina do të sillte humbjen e statusit neutral që ka mbajtur deri më tash UNMIK-u sa i përket çështjes së Kosovës”, ka thënë Daçiq.

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiq, ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me kërkesat e disa vendeve anëtare të OKB-së për ndërprerjen e mbajtjes së seancave të KS për Kosovën dhe mbylljen e punës së UNMIK-ut, duke thënë se situata në Kosovë vazhdon të jetë e brishtë.

“E vetmja mënyrë për zgjidhje të qëndrueshme është dialogu dhe duhet të vazhdohet me këtë dialog, dhe KS duhet të ndihmojë për gjetjen e zgjidhjes dhe kjo është e rëndësishme për stabilitetin e tërë rajonit. Kërkesat për të ndryshuar mandatin e UNMIK-un realisht nuk ndihmojnë në arritjen e këtyre qëllimeve”, tha ai.

Daçiq tha se duhet të arrihen marrëveshje të nënshkruara me palën kosovare në Bruksel pa kushte shtesë.

Ai iu ka referuar edhe raportit tremujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, tha se janë të shokuar nga vrasja e liderit serb Oliver Ivanoviq, autorët e vrasjes të të cilit ende nuk janë sjellë para drejtësisë ndonëse nga Prishtina zyrtare ishte premtuar se do të bëjnë çmos për zbardhjen e këtij rasti.

Kryediplomati serb ka përmendur edhe rastin e arrestimit të Marko Gjuriq në veri të Mitrovicës, duke e quajtur këtë ‘sjellje të pahijshme nga institucionet e Kosovës’.

Ai ka thënë se arrestimi i paligjshëm i Gjuriqit, rrahja e tij dhe zvarritja e tij me një urrejtje nëpër rrugët e Prishtinës ishte poshtërim i paprecedent në historinë e diplomacisë.

“Si mund të ulet serish Gjuriq në tavolinën e bisedimeve pas një trajtimi të tillë”, tha ai, duke shtuar se nuk është e vërtetë se njoftimi për vizitën e tij është bërë me vonesë.

“Ky është akt provokimi që ka rrezikuar dialogun. Është një dëshmi për brishtësinë e situatës në Kosovë. Jemi zhgënjyer me mungesën e reagimit të shpejtë të BE-së”, është shprehur Daçiq.

Ai ka akuzuar edhe KFOR-in se ka mbyllur sytë para Policisë së Kosovës ndërsa ishte në aksion për arrestimin e Gjuriq, i cili kishte hyrë pa leje në Kosovë.