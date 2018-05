Rajoy humbi betejën përball Kosovës

Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy zakonisht nuk bënë kampanjë kundër BE-së, por ai ka humbur luftën ballkanike, shkruan gazeta spanjolle Confidencial.

Qeveria e Spanjës është angazhuar që në samitin e ardhshëm të Ballkanit Perëndimor dhe BE-së në Sofje të mos marrë trajtimin si shtet.

Me çështjen katalonase Rajoy që nga fillimi ka bërë të ditur se partnerët e tij nuk do të ulen në të njëjtën tavolinë me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi.

Insistimi i tij megjithatë ishte i kotë, përkujton gazeta spanjolle, transmeton KosovaPress.

Kosova do të marrë pjesë në samitin e Sofjes dhe për këtë arsye Rajoy nuk do të marrë pjesë.

Sipas mediumit spanjoll, Rajoy do të shkojë në Bullgari, por atje do të takohet m autoritetet lokale dhe do të marrë pjesë në darkën me liderë evropianë një ditë para samitit dhe më pas do të kthehet në vendin e tij.

Ndërkohë që pritet konfirmimi zyrtar nga Madridi, në Bruksel është dërguar porosia se Rajoy nuk do të marrë pjesë.

Confidencial shkruan se as deklarata publike dhe as kërkesat diplomatike nuk ishin të mjaftueshme që “Kosova të ndihet më pak si shtet”.

“Kosova është pjesë e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe shumë anëtare të BE-së konsiderojnë se është shumë e rëndësishme që i gjithë rajoni të jetë i pranishëm”, thonë burimet.