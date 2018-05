Sot në Kosovë do të mbajë mot i ngrohtë, pasdite ka mundësi të ketë stuhi vende-vende.

Sipas IHK-së, temperatura e mëngjesit do të jenë nga 10 deri në 16, kurse më e larta e ditës nga 24 në 29 gradë.

Në pjesën më të madhe të vendit, pjesa më e madhe e ditës do të jetë kryesisht me diell, me re lokale dhe me reshje të mundshme e stuhi afatshkurtëra.