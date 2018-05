Ende s’dihet kur lëshohet për qarkullim arteria infrastrukturore prej më të rëndësishmeve në vend

Hapja e magjistrales Prishtinë-Han i Elezit ende nuk e ka një kohë të saktë se kur do të jetë e gatshme për qarkullim, pavarësisht informacioneve se e njëjta do të lëshohet brenda një muaji.

Përpos rrezikut të rrëshqitjes së një pjese të kodrës, po i njëjti rrezik ndodhet edhe te një pjesë e rrugës, e cila është çarë, raporton KTV.

Data do të dihet vetëm atëherë kur ekspertët të japin vlerësimin e tyre.

Lekaj ka thënë se i kanë marrë përsipër të gjitha dëmet që mund t’u bëhen rrugëve tjera që do të shfrytëzohen nga vozitësit, sidomos ata të mjeteve të rënda.

Në ndihmë për gjetjen e një zgjidhjeje më të shpejtë është ofruar kompania ndërtuese e autostradës “Arbën Xhaferi”.

“Së pari ne duam të kuptojmë më shumë se si po shkojnë punimet, derisa pjesa e dytë do të fokusohet në disa propozime. Aktualisht po mbështesim mbylljen e rrugës, e më pas do të japim udhëzime të reja me ekipin tonë. Posa rruga të hapet, kjo do të mundësojë lëvizje të sigurt për të gjithë dhe kësisoj nuk do të ketë më rreziqe”, ka thënë Riyadh Alkhazraji, drejtor i projektit të autostradës.

Në të njëjtën ditë është vizituar edhe ura më e gjatë e autostradës “Arbën Xhaferi”, që do të jetë 5.7 kilometra dhe ku janë të angazhuar rreth 300 punëtorë.

E njëjta pritet të përfundojë në shtator, 3 muaj para përfundimit të gjithë autostradës.

Ndërsa, ministria është zotuar se nuk do t’i mbesë më borxh kompanisë ndërtuese.