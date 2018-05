“Emerging Europe” britanike 48 orë në perlën e bregdetit shqiptar

Media britanike “Emerging Europe” promovon vlerat turistike dhe kulturore të Durrësit, në një artikull mjaft interesant.

Qyteti i dytë më i madh i Shqipërisë, Durrësi, ka qenë një portë ballkanike për të gjithë botën.

Grekët, romakët dhe bizantinët shfrytëzuan të gjithë portin e tij të mrekullueshëm natyror dhe ende vazhdon të mbetet një nga portet më të frekuentuara të Adriatikut.

Përse duhet vizituar tani? Me amfiteatrin më të madh romak në Ballkan, muret bizantine, frutat e mrekullueshme të detit dhe një jetë argëtuese nate, Durrësi ka një bregdet plot stil dhe elegancë të cilin në pak vende mund ta gjesh. Çmimet gjithashtu mbesin një fraksion i asaj që do t’ju duhej të paguanit në ndonjë vend tjetër.

Si mund të vini në Durrës? Durrësi ka një distancë të shkurtër nga kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, vetëm një gjysmë ore larg, (kur trafiku nuk është i rënduar). Taksia mund t’ju sjellë nga aeroporti i Tiranës vetëm për 30-40 euro. Nga qendra e Tiranës ka autobusë dhe mini autobusë të cilët nisen çdo 30 minuta dhe kushtojnë pothuajse asgjë. Durrësi është përqendruar në portin e tij: qyteti i vjetër zë gadishullin e vogël në perëndim të portit, plazhi i gjatë ranor është në lindje.

Gjumi Nëse dëshironi të qëndroni në qytetin e vjetër atëherë zgjedhja jonë është Hotel Nais, mjaft i thjeshtë, por shumë i këndshëm, ku do të gjeni nje shtrat dhe mëngjes të shijshëm dhe një kafene të mrekullueshme buzë rrugës. Nëse dëshironi pak më shumë luks dhe një hotel ku të bëni dhe plazh, Hotel Palace është ai që ju kërkoni.

Dita 1

Grekët dhe romakët Fillo ditën me Muzeun Arkeologjik (Rruga Taulantia 32), ndoshta muzeu më i mirë në qytet dhe një abetare e vërtetë në historinë shqiptare. Më pas kthehu pranë Amfiteatrit Romak. Në shikim të parë ju mund të mendoni se është lënë pak pas dore; e vërteta është që është ndërtuar gjatë sundimit të Adrianit rreth vitit 100 pas Krishtit, u dëmtua nga tërmeti dy herë dhe më vonë u shkatërrua nga osmanët në shekullin e 16-të. U gërmua në vitin 1966, dhe e rrethuar nga ndërtimet moderne, ajo që ka mbetur është më se e mjaftueshme për të përcjellë një shkallë dikur epike. Një kishë e krishterë, e shtuar në shekullin e 13-të, është e ruajtur mjaft mirë me pamjet e saj të brendshme mahnitëse.

Gjenden dhe disa mbetje arkeologjike të tjera, Forumi Bizantin dhe banjot Romake, të cilat gjenden në veri të sheshit “Liria“, një hapësirë mjaft e këndshme e rrethuar nga ndërtesat moderne, ku pasditeve gjallërohet nga qytetarët që ulen e bisedojnë e fëmijë që luajnë. Nëse do të bëni një shëtitje në kodrën e Durrësit do të shihni një vilë mbretërore të braktisur e njohur si vila e mbretit Zog, i vetmi mbret i Shqipërisë i cili mbretëroi nga viti 1928-1939. Ndërtesa u përdor si një shtëpi mysafirësh për personalitete të huaja gjatë sundimit komunist në Shqipëri, e më pas u rrëmbye në 1997 gjatë futjes së Shqipërisë në anarki kur një numër skemash piramidale u shembën.

Mbrëmjet Veneciane Bulevardi elegant “Epidamn”, rruga kryesore e qytetit të vjetër, e veshur me palma, kafene, restorante, dyqane dhe bare, të çon deri në port. E ashtuquajtura “Torra Veneciane” pranë detit dhe muri rrethues i saj janë mbetjet më të ruajtura të fortifikimeve bizantine të qytetit. Ka disa vende të këndshme për të ngrënë në këtë zonë (duke përfshirë dhe kafenenë tek ‘Torra’), por ia vlen të shëtisni vetëm 10 min përgjatë bregut ku do të gjeni Bar–Restorant “Aragosta“ (Rruga Taulantia 71), restoranti më i mirë në zonë ku ju mund të hani ushqim deti.

Dita 2

Plazhi Me rërën e tij të artë dhe të butë me një sipërfaqe të gjerë, plazhi i Durrësit është një qytet vibrant në vetvete. Gjatë fundjavës në stinën e verës duhet të shkosh herët për të gjetur një vend: nëse jeni duke kërkuar një plazh të vetmuar duhet të shkosh më në jug. Në momentin që je stabilizuar, nuk ke pse të lëvizësh më gjatë ditës: shitësit ambulantë gjatë gjithë ditës do t’ju ofrojnë kafe, çaj, kokteile, panine dhe çdo gjë tjetër që do t’ju nevojitet. E ndërkohë që të gjitha lokalet konkurojnë me njëra-tjetrën se kush të vendosë muzikën më të bukur në sfond, çdo gjë kthehet në një atmosferë tipike ballkanike, të zhurmshme.

Ditët larg Nëse nuk mund të shkoni në bregdetin e Durrësit, (në të vërtetë shumë njerëz do t’ju pëshpërisnin në veshin tuaj që më e mira e rivierës shqiptare gjendet në Jug). Duhet të drejtoheni për në Parkun kombëtar të Divjakë-Karavastasë ose thjesht (Laguna e Karavastasë) rreth 20 minuta në jug të qytetit, një zonë e gjerë me laguna, pyje dhe këneta. Jo larg prej këtej gjendet Manastiri më i vjetër i Shqipërisë, Manastiri i Ardenicës i shekullit të 13-të, kisha e Shën Marisë, e cila përmban disa ikona të holla të pikturuara nga Athanas Zografi, një shqiptar që ishte një nga artistët kishtarë më të kërkuar të shekullit të 18-të.

Darka e fundit Restoranti në Hotelin Oaz, në Golem në fundin jugor të plazhit të Durrësit, ka tryeza aq afër detit sa ju mund të ndjeni aromën e jodit. Peshk i freskët, ushqim deti i mahnitshëm nën një perëndim të mrekullueshëm e bëjnë një nga vendet më të preferuara në qytet.

Durrësi në një paragraf Plotësisht ballkanik, me një gusto të pagabueshme italiane. Peshk dhe fruta deti të mrekullueshëm dhe me një çmim që nuk mund ta gjeni në asnjë vend tjetër. Gjenden të gërshetuara mbetjet e një të kaluare shqiptare kristiane me minaret dhe xhamitë e myslimanizmit të sotëm. Merr me qira një makinë dhe bëj një xhiro gjatë gjithë bregdetit deri në Lagunën e Karavastasë.